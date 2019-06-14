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Спецоперацию по захвату наркоперевозчиков провел "Беркут" в Актюбинской области

В результате операции задержаны руководитель и три члена организованной преступной группы.

Фото : Пресс-служба МВД Республики Казахстан14 июня 2019, 19:41

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности и криминальной полиции Департамента полиции Актюбинской области при поддержке отряда специального назначения "Беркут" успешно провели операцию по пресечению деятельности преступной группы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Группа занималась перевозкой, хранением и сбытом наркотиков в особо крупном размере на территории Актюбинской и Жамбылской областей.

В результате операции задержаны руководитель и три члена организованной преступной группы.

В ходе оперативных мероприятий был обнаружен тайник для хранения наркотиков.

Также установлено, что организатор преступной группы от полученного дохода приобрел земельный участок на территории Жамбылской области.

Участникам преступной группы предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан.


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