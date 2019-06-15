Никого не успел ранить. Полицейский обезвредил мужчину с ножом в Алматы

Задержанный ранее уже имел судимость за разбойное нападение.

28-летний злоумышленник забежал внутрь торговой точки и, вынув из пакета нож, пригрозил им продавцу, а затем потребовал выручку. Объектом налета стал небольшой продуктовый магазин, расположенный в нижней части города по улице Зорге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

Одна из посетительниц магазина, ставшая свидетелем преступления, успела выбежать на улицу. Она стала просить прохожих о помощи, откликнулся оперуполномоченный отдела криминальной полиции старший лейтенант полиции Елмурат Омар.

- Он как раз шел мимо магазина. Без суеты он зашел внутрь и, подкравшись сзади, застал врасплох налетчика. А спустя секунды ему удалось отбить у фигуранта нож и повалить его на пол. Тут стоило бы отметить особую роль в задержании подозреваемого девушки – свидетеля, Она – отважная. Во-первых, не испугалась и не убежала восвояси, звала на помощь, а затем не побоялась зайти внутрь вместе с полицейским. Человек с активной гражданской позицией – и это похвально,- уточнил начальник Управления полиции Турксибского района подполковник полиции Думан Аухадиев.

Выяснилось, что задержанный ранее уже имел судимость за разбойное нападение. Сейчас он взят под стражу и привлечен к уголовной ответственности.

- Самое главное, что нападавший никого не успел ранить. Он не ожидал, что кто-то помешает его преступным действиям. Помещение тесное, поэтому затевать там драку было небезопасно для женщин, находившихся рядом: я блокировал ему руку с ножом, аккуратно изъял его, а затем повалил мужчину на пол. Помощь моих коллег подоспела вовремя. Я просто выполнил свой служебный долг и честно говоря, рад благоприятному исходу, - рассказал старший лейтенант Омар.

Старший лейтенант полиции Омар 1995 года рождения. В 2017-ом году окончил Алматинскую Академию МВД РК. Службу в полиции начал с криминальной полиции.

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