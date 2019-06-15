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О растущих угрозах безопасности в азиатском регионе заявил Токаев

Решению многих задач может способствовать усиление ресурсов Форума аналитических центров СВМДА путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу.

Фото : Акорда15 июня 2019, 13:12

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев участвует в заседании V саммита СВМДА, проходящем в Душанбе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Twitter Акорды.

- В азиатском регионе вызывает особую обеспокоенность растущие угрозы безопасности, идеологические и этнорелигиозные противоречия. Считаем, что в этих условиях нужны системные и комплексные подходы к решению узловых вопросов азиатской безопасности, - сказал Токаев.

Как отметил Президент, совещание должно не только представлять, но и отстаивать интересы своих членов на глобальном уровне. Для этого необходима его пошаговая трансформация в полноценную региональную организацию.

- Выработка совместных системных подходов для противодействия международному терроризму представляется неотложной задачей. Назрела актуальность расширения практического взаимодействия государств-членов по всем ключевым направлениям Совещания с учетом интересов каждого его участника. Мы предлагаем создать специальный Фонд для финансирования проектов, программ и иной деятельности Форума, - сообщил Глава государства.

По словам Токаева, решению многих задач может способствовать усиление ресурсов Форума аналитических центров СВМДА путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу.

- Казахстан готов к полноформатному взаимодействию в рамках СВМДА в интересах всех его участников, - заключил Глава государства.


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