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"Будто мы кого-то боимся": Токаев раскритиковал заявления стран ОДКБ о растущих угрозах

"Будто мы кого-то боимся": Токаев раскритиковал заявления стран ОДКБ о растущих угрозах Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев, выступая 23 ноября 2023 года в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, заявил, что нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств – участников ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что "ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи". Необходимости говорить о растущих угрозах безопасности государств – участников ОДКБ, по словам главы государства, нет. 

"В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика Организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи", – подчеркнул лидер Казахстана.

Выступая 23 ноября 2023 года в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Касым-Жомарт Токаев высказался о конфликте на Ближнем Востоке, отметив, что "мириться с ситуацией невозможно".

Президент Казахстана также призвал ОДКБ уделять больше внимания борьбе с наркотиками. 

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