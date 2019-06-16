Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Троих детей спасли из пожара в гостинице Атырау

Спасенные и эвакуированные дети прибыли на соревнования с города Уральск.

Фото : patrul.kz16 июня 2019, 12:12

Пожарные спасли троих детей и эвакуировали 31 человек, в том числе 29 детей из гостиницы в Атырау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Спасенные и эвакуированные дети прибыли на соревнования с города Уральск.

Вызов на пульт поступил 16 июня в 01:19. Возгорание произошло в парильном помещении сауны расположенном на цокольном этаже.

Пожар ликвидирован в 02:33 на площади 9 кв.м. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина устанавливается. В тушении были задействованы 26 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС Атырауской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты