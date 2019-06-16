Троих детей спасли из пожара в гостинице Атырау
Спасенные и эвакуированные дети прибыли на соревнования с города Уральск.
Фото : patrul.kz16 июня 2019, 12:12
Пожарные спасли троих детей и эвакуировали 31 человек, в том числе 29 детей из гостиницы в Атырау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Спасенные и эвакуированные дети прибыли на соревнования с города Уральск.
Вызов на пульт поступил 16 июня в 01:19. Возгорание произошло в парильном помещении сауны расположенном на цокольном этаже.
Пожар ликвидирован в 02:33 на площади 9 кв.м. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина устанавливается. В тушении были задействованы 26 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС Атырауской области.
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