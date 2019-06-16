"Мисс Казахстан 2014" Регина Вандышева вышла замуж
Торжество прошло в Италии.
Фото : instagram16 июня 2019, 17:13
"Мисс Казахстан - 2014" и "Мисс Мира 2015" Регина Вандышева вышла замуж в Италии, передает Zakon.kz.
Регина Вандышева в 2015 году представляла Казахстан на "Мисс мира" и вошла в ТОП-13, а также заняла призовое место в спортивном этапе. О свадьбе она сообщила на своей странице в Instagram.
"Без слов...Каждая девочка достойна этого".
Торжество прошло в Италии. Среди гостей были родные и близкие друзья, в том числе "Мисс Россия" София Никитчук и "Мисс Грузия" Нука Каралашвили. Девушки вместе принимали участие в международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
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