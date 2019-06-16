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"Мисс Казахстан 2014" Регина Вандышева вышла замуж

Торжество прошло в Италии.

Фото : instagram16 июня 2019, 17:13

"Мисс Казахстан - 2014" и "Мисс Мира 2015" Регина Вандышева вышла замуж в Италии, передает Zakon.kz.

Регина Вандышева в 2015 году представляла Казахстан на "Мисс мира" и вошла в ТОП-13, а также заняла призовое место в спортивном этапе. О свадьбе она сообщила на своей странице в Instagram.

"Без слов...Каждая девочка достойна этого".

Торжество прошло в Италии. Среди гостей были родные и близкие друзья, в том числе "Мисс Россия" София Никитчук и "Мисс Грузия" Нука Каралашвили. Девушки вместе принимали участие в международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".


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