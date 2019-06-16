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На оптовке в Алматы насмерть сбили женщину

На этом участке дороги пешеходы игнорируют ПДД.

Фото : krysha.kz16 июня 2019, 19:37

Наезд со смертельным исходом произошел по улице Розыбакиева, выше проспекта Райымбека, возле оптового рынка Алматы, передает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, манипулятор Mersedes двигался в южном направлении по улице Кудерина. Выше проспекта Райымбека в неположенном месте начала переходить дорогу женщина. Водитель не заметил ее и сбил на полном ходу.

Женщина 1957 года рождения от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватели для более детального выяснения этого наезда.


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