На оптовке в Алматы насмерть сбили женщину
На этом участке дороги пешеходы игнорируют ПДД.
Фото : krysha.kz16 июня 2019, 19:37
Наезд со смертельным исходом произошел по улице Розыбакиева, выше проспекта Райымбека, возле оптового рынка Алматы, передает Sputnik Казахстан.
Со слов очевидцев, манипулятор Mersedes двигался в южном направлении по улице Кудерина. Выше проспекта Райымбека в неположенном месте начала переходить дорогу женщина. Водитель не заметил ее и сбил на полном ходу.
Женщина 1957 года рождения от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватели для более детального выяснения этого наезда.
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