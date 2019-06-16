На оптовке в Алматы насмерть сбили женщину

На этом участке дороги пешеходы игнорируют ПДД.

Наезд со смертельным исходом произошел по улице Розыбакиева, выше проспекта Райымбека, возле оптового рынка Алматы, передает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, манипулятор Mersedes двигался в южном направлении по улице Кудерина. Выше проспекта Райымбека в неположенном месте начала переходить дорогу женщина. Водитель не заметил ее и сбил на полном ходу.

Женщина 1957 года рождения от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватели для более детального выяснения этого наезда.

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