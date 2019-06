Митинги в Гонконге возобновились

Десятки тысяч жителей Гонконга вновь вышли на демонстрацию в центре города в знак протеста против решения властей приостановить дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции. Участники акции требуют полного и бесповоротного отказа от закона, пишет Лайф.

Многотысячная толпа людей в черном направилась от парка Виктория к правительственному комплексу в районе Адмиралти. Участники периодически выкрикивают призывы отправить в отставку главу администрации Гонконга Кэрри Лам.

Un. Be. Lievable. The view from above Hennessey Road now. With permission. #notochinaextradition #hongkong pic.twitter.com/5QTmoTX0UW

Напомним, 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. Демонстранты заблокировали здание Заксобрания, полиции пришлось разгонять участников акции с помощью слезоточивого газа. Более 80 человек пострадали, 11 зачинщиков задержаны.

Ранее сегодня администрация Гонконга объявила о решении отложить дальнейшее движение проекта закона, который позволит наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования подозреваемых в нарушении законов КНР.

So far today's anti-extradition protests in Hong Kong looking just as big as last Sunday's march. Not sure Carrie Lam's career can survive this. pic.twitter.com/2zJhioku0r