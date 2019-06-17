Митинги в Гонконге возобновились
Десятки тысяч жителей вновь вышли на акцию против закона об экстрадиции.
Десятки тысяч жителей Гонконга вновь вышли на демонстрацию в центре города в знак протеста против решения властей приостановить дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции. Участники акции требуют полного и бесповоротного отказа от закона, пишет Лайф.
Многотысячная толпа людей в черном направилась от парка Виктория к правительственному комплексу в районе Адмиралти. Участники периодически выкрикивают призывы отправить в отставку главу администрации Гонконга Кэрри Лам.
Un. Be. Lievable.— Harbour Times (@harbourtimes) 16 июня 2019 г.
The view from above Hennessey Road now.
With permission.#notochinaextradition #hongkong pic.twitter.com/5QTmoTX0UW
Напомним, 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. Демонстранты заблокировали здание Заксобрания, полиции пришлось разгонять участников акции с помощью слезоточивого газа. Более 80 человек пострадали, 11 зачинщиков задержаны.
「香港加油!」— tea (@whytytea) 16 июня 2019 г.
'Take heart, Hong Kong!'#HK #HongKong #香港#NoToChinaExtradition #反送中 pic.twitter.com/BoZbnsmxBJ
Ранее сегодня администрация Гонконга объявила о решении отложить дальнейшее движение проекта закона, который позволит наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования подозреваемых в нарушении законов КНР.
So far today's anti-extradition protests in Hong Kong looking just as big as last Sunday's march. Not sure Carrie Lam's career can survive this. pic.twitter.com/2zJhioku0r— Sean Gleeson (@seanjgleeson) 16 июня 2019 г.
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