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Митинги в Гонконге возобновились

Десятки тысяч жителей вновь вышли на акцию против закона об экстрадиции.

Фото : twitter.com/rebehon17 июня 2019, 00:12

Десятки тысяч жителей Гонконга вновь вышли на демонстрацию в центре города в знак протеста против решения властей приостановить дальнейшее рассмотрение законопроекта об экстрадиции. Участники акции требуют полного и бесповоротного отказа от закона, пишет Лайф.

Многотысячная толпа людей в черном направилась от парка Виктория к правительственному комплексу в районе Адмиралти. Участники периодически выкрикивают призывы отправить в отставку главу администрации Гонконга Кэрри Лам.

Напомним, 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. Демонстранты заблокировали здание Заксобрания, полиции пришлось разгонять участников акции с помощью слезоточивого газа. Более 80 человек пострадали, 11 зачинщиков задержаны.

Ранее сегодня администрация Гонконга объявила о решении отложить дальнейшее движение проекта закона, который позволит наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования подозреваемых в нарушении законов КНР.


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