Поселок в Израиле назовут в честь Трампа

Израильтяне таким образом хотят отблагодарить Дональда Трампа за недавнее признание этой территории частью еврейского государства вопреки претензиям на нее со стороны Сирии.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США, передает РИА Новости.

- Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!, - написал Трамп в Twitter, где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.

Израильтяне таким образом хотят отблагодарить Дональда Трампа за недавнее признание этой территории частью еврейского государства вопреки претензиям на нее со стороны Сирии. Местные СМИ пишут, что дать реальный старт строительным работам сможет только будущий кабинет, который будет сформирован по итогам вторых за год выборов, назначенных на 17 сентября.

Голанские высоты Израиль отбил у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

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