Трамп открестился от действий Израиля в отношении Катара

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к удару Израиля по Катару, сообщает Zakon.kz.

Всю ответственность он возложил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

"Я поговорил с премьер-министром Нетаньяху после атаки. Премьер-министр сказал мне, что он хочет мира. Я считаю, что этот печальный инцидент может стать возможностью для мира. Я также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара, и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле". Дональд Трамп

9 сентября в столице Катара Дохе произошла серия взрывов. По данным израильских официальных лиц, удары были направлены против представителей движения ХАМАС.