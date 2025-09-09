#АЭС в Казахстане
Трамп открестился от действий Израиля в отношении Катара

Удары Израиля по Катару, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 03:40 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к удару Израиля по Катару, сообщает Zakon.kz.

Всю ответственность он возложил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

"Я поговорил с премьер-министром Нетаньяху после атаки. Премьер-министр сказал мне, что он хочет мира. Я считаю, что этот печальный инцидент может стать возможностью для мира. Я также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара, и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле".Дональд Трамп

9 сентября в столице Катара Дохе произошла серия взрывов. По данным израильских официальных лиц, удары были направлены против представителей движения ХАМАС.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Кейт Миддлтон вернула прежний цвет волос
Мир
04:44, 10 сентября 2025
Кейт Миддлтон вернула прежний цвет волос
В Швеции министр здравоохранения упала в обморок во время пресс-конференции
Мир
01:51, 10 сентября 2025
В Швеции министр здравоохранения упала в обморок во время пресс-конференции
У женщины с артритом нашли сотни золотых частиц в суставе
Мир
20:38, 09 сентября 2025
У женщины с артритом нашли сотни золотых частиц в суставе
