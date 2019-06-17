Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева

Он привел пример грузинского Кутаиси, где парламент перенесли в строение, по словам Саакашвили, хуже, чем здание Верховной рады.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала “112 Украина”, передает РИА Новости.

По его мнению, следует вынести украинский административный центр за пределы Киева в новое здание, чтобы начать все “с чистого листа”.

Он привел пример грузинского Кутаиси, где парламент перенесли в строение, по словам Саакашвили, хуже, чем здание Верховной рады.

Саакашвили также подчеркнул, что украинских городах нет соответствующей мировым стандартам современной архитектуры, но есть коррупционеры-застройщики.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. На следующий день он возвратился в страну.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В украинскую политику Саакашвили пришел весной 2015 года. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Официальный Киев в феврале 2018 года выслал Саакашвили в Польшу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!