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Гроза и шквал. Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

В столице ожидается гроза.

Фото : Pixabay17 июня 2019, 08:59

17 июня в четырех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области ожидается местами гроза. Днем местами шквал, град, ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, днем шквал, град. Днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане утром и днем ожидается гроза. Днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

Утром и днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер южный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%.


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