Гроза и шквал. Штормовое предупреждение объявили в четырех областях
В столице ожидается гроза.
17 июня в четырех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
Так, в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Костанайской области ожидается местами гроза. Днем местами шквал, град, ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, днем шквал, град. Днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане утром и днем ожидается гроза. Днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
Утром и днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер южный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%.
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