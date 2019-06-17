Девушка выбросилась из окна после семи лет заточения в Темиртау

Мать говорила, что она вышла замуж и уехала в столицу.

В Темиртау девушка выбросилась из окна после семи лет заточения, передает Zakon.kz со ссылкой на kriminalka.kz.

20 мая она открыла окна балкона и пыталась то ли перелезть, то ли совершить прыжок, но в итоге, девушка упала на крышу кафе.

— После грохота в кафе зашла взволнованная девушка, соседка пострадавшей, и попросила, чтобы наше руководство пустило их на крышу, — рассказывает официантка. — Сама пострадавшая лежала там и стонала. Приехали врачи, полицейские… На следующий день местный парень показал нам видео обгаженной комнаты, где несколько лет жила девушка. Стены голые, постели нет, на полу лежал только крагис, кругом горы мусора. Невозможно было дышать…

По словам местных жителей, девушку звали Ирина и ей было 26 лет. Росла без отца, воспитанием занималась мать. Есть старший брат Сергей, ему более 30 лет. Как утверждают некоторые, в момент падения он находился в квартире.

— Ирина была очень скромной девочкой. Она училась в средней школе №23, — говорит жительница дома. — Окончила школу… и исчезла. Семь лет ее никто не видел. Мать вполне порядочная женщина, работала на металлургическом комбинате. Кто-то ее еще до случившего спрашивал: куда делась Ирина? Мать якобы отвечала, что дочь вышла замуж и уехала жить в Астану. Когда спасатели стаскивали девушку вниз, люди узнали Ирину. Она очень сильно располнела, хотя раньше, до исчезновения, была очень худенькой девочкой…

Каждый, кто видел запись, отмечал: стены комнаты были измазаны дурно пахнущей субстанцией. Судя по кучам, девушка в течение семи лет заточения даже на горшок не ходила. Комната запиралась на замок, окна были наглухо загорожены платяными шкафами. Соседи по девятому этажу, где живет семья Ирины, не замечали ничего необычного — ни подозрительного шума, ни зловония. Отметили только, что недавно в их квартире была установлена крепкая входная дверь. Общая характеристика Сергея и его мамы: вежливые люди, но малообщительные.

— Старший брат учился в школе, окончил училище, но было заметно, что человек он со странностями, хотя и не агрессивный, — говорит жительница дома №38/1. — Он был дома 20 мая и, как видно, не усмотрел за сестрой, которая сумела отодвинуть шкаф и решилась выпрыгнуть… Ее отвезли в клинику имени Макажанова. Состояние девушки было критическое: тяжелейшие травмы внутренних органов, кости рук, ног, черепа переломаны. Мать и сын находятся на свободе, ходят в полицию и дают показания…

Мать отказалась давать какие-либо комментарии, однако на диалог пошел житель первого этажа того дома.

— До того как вдруг неожиданно исчезнуть из поля зрения соседей, девочка вела себя тихо, никого не трогала, в магазин выходила, гуляла, но она иной раз была похожа на забитого человека. Мы о ней почти забыли, и тут узнаем, что она жила все это время рядом с нами… Ее мама все время работала. Старшего брата, что бы о нем ни говорили люди, я считаю нормальным человеком. Он ездил на велосипеде, с пацанами гулял. Но уже давно ходили разговоры о том, что он, как и все члены семьи, состоял в какой-то религиозной организации. Может, они и сейчас там состоят…

В этой истории еще много открытых вопросов, и пока идет расследование, думаем, что жителям дома не следует строго судить мать потерпевшей и ее сына. Следствие ведут сотрудники Восточного отдела полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК "Доведение до самоубийства".

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