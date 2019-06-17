Популярный казахстанский турнир по боксу может приобрести статус Masters

Ребята, ставшие чемпионами в своих весовых категориях, будут получать разряд мастеров спорта.

В Алматы завершился 19-й по счету, международный турнир по боксу среди студентов памяти Народного героя "Халык Кахарманы" Кайрата Рыскулбекова. Традиционно все баталии прошли на арене Казахской Академии спорта и туризма, передает Zakon.kz.

В этом году, для участия в турнире приехали команды из Кыргызстана, Узбекистана и Монголии, которые составили хорошую конкуренцию для боксеров студентов, представляющих казахстанские ВУЗы. Почетными гостями турнира стали такие именитые спортсмены и личности как олимпийский чемпион Сиднея-2000 Ермахан Ибраимов, двукратный чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата Европы, финалист Игр доброй воли Каримжан Абдрахманов, заслуженный тренер Республики Казахстан Жумабек Омурзаков, а также многие другие заметные личности из мира спорта.

О главных событиях турнира мы попросили рассказать старшего тренера сборной Казахстана по боксу среди студентов, тренера по боксу Казахской Академии спорта и туризма Дастана Садуакасова:

- Этот турнир, как и в предыдущие годы, прошел на очень высоком организационном уровне. В немалой степени это связано с поддержкой президента Казахской академии спорта и туризма Кайрата Закирьянова, который лично уделяет огромное внимание развитию бокса как дисциплины в нашем учебном заведении, а также проведению данного турнира в Алматы. Здесь у нас прекрасный зал бокса, хорошая арена. Вы сами видите, сколько народу пришло на финальные поединки, чтобы поддержать наших спортсменов. В следующем году данному турниру исполнится 20 лет. И мы планируем сделать его "мастерским", то есть ребята, ставшие чемпионами в своих весовых категориях, будут получать разряд мастеров спорта по боксу. За эти годы, турнир доказал свою состоятельность, много известных и титулованных боксеров выступали на этом ринге, и впоследствии становились победителями самых крупных мировых турниров. Лично для меня, как для старшего тренера сборной Казахстана среди студентов, это огромная смотровая площадка, где мы воочию имели возможность понаблюдать как за нашими лидерами, так и ближайшим резервом, которым уже совсем скоро предстоит выступать на престижных мировых стартах, в частности чемпионате мира в 2020 году.

Стоит добавить, что казахстанские боксеры первенствовали в общем командном зачете, еще две золотые медали в свой актив записали боксеры из Узбекистана.

Альберт Ахметов

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