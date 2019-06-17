Пекин - Павлодар - Париж: Знаменитое ретро-ралли впервые завернуло в Казахстан

Павлодарская область встретила гостей красивым ландшафтом, открытыми и дружелюбными людьми.

В рамках развития туризма в регионе впервые в истории ретро-ралли "Пекин-Париж" его маршрут был проложен через Павлодарскую область. Многие участники международного пробега входят в список Forbes, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Маршрут международного ретро-ралли "Пекин-Париж 2019" впервые включил в себя Павлодарскую область. Около ста автомобилей прибыли в Павлодар и остановились на площади перед областным акиматом. Посмотреть на раритетный транспорт пришли более десяти тысяч горожан.

По словам ответственного секретаря павлодарского филиала Национальной федерации автоспорта РК Игоря Коновалова, через российско-казахстанскую границу прошли 98 автомобилей. Всего на участие в соревнованиях заявлено 120 экипажей.

- К сожалению, даже асфальтовая секция от Новосибирска до Павлодара не прошла бесследно. Порядка 10 машин требуют ремонта, - рассказал Игорь Коновалов. - Мы встречаем гостей от пункта перехода "Кулунда-Щербакты" и провожаем до Щидерты. Это наша зона ответственности, в нее входят прием, техническое обеспечение. По Казахстану очень короткий этап, самый большой участок - по Павлодарской области.

Во время остановок участники ралли самостоятельно ремонтируют свои машины, однако иногда им требуется эвакуатор или помощь на СТО.

- Дорога была сложная, сегодня мы сломались и потратили много времени на починку. Должны были прибыть на два часа раньше, - поделился владелец Sunbean Alpine 1954 года Дэвид Робертс.

Дэвид живет на севере Англии - в городе Лидс. Вместе со своей женой-штурманом Джоанной он преодолевает дистанцию четвертый раз, впервые - в 2007 году.

- Когда начинаешь участвовать, со временем хочется еще больше. Во время ралли знакомишься с разными людьми, с которыми со временем становишься хорошими друзьями. Это соревнование дает возможность посетить места, куда обычно ты не поехал бы, - добавил Дэвид.

Ретро-ралли "Пекин - Париж" считается одним из самых престижных соревнований, а автомобили оцениваются в миллионы долларов.

Владельцы старых машин приезжают из разных стран, в этом году география насчитывает 26 государств. За 35 дней колонна должна пересечь 12 стран, общая длина маршрута - 14 994 километра.

- Сегодня было очень дождливо, устал. Я прошел долгий путь, путешествую более 40 дней. Тяжелые дни: ты за рулем 10-12 часов. Скорость от 50 до 150 км в час, но по степи едешь 60-80, по дороге может быть 100, - поделился Алекс Васботтен из Норвегии.

Свой Elvis Firefly Алекс купил 10 лет назад за 300 тысяч долларов. Автомобилю в этом году исполнится 86 лет.

Самый возрастной транспорт в ретро-ралли "Пекин-Париж 2019" - мотоцикл Contal Motori Tricycle 1907 года, им управляют бельгийцы, на три года младше - автомобиль White MM Pullman американо-британского экипажа. Самый молодой - Porsche 911S 1977 года, который ведут датчане.

По правилам соревнований, двигатель и ходовая часть автомобилей должны быть оригинальными. Кроме того, обязательное условие - наличие навигатора и GPS-приемника.

Организаторы уточняют, что маршрут преодолевают только автомобили класса "винтаж", выпущенные до 1941-го года, и "классика" с годом выпуска до 1975-го.

Гонка стартовала 2 июня в Пекине, участники проехали часть маршрута в Китае, России и Монголии. Дороги последней для них стали самой сложной частью путешествия.

- В Китае поездка была очень хорошей и простой, потом в Монголии были очень сложные дороги и многие машины сломались, возникало много проблем. Но, искренне, Монголия была фантастической. Через 10 дней мы прибыли в Сибирь, стало лучше, у нас было время подремонтировать машины, - вспоминает Берхард Фахален из Дюссельдорфа.

Как отметили гости, Павлодарская область встретила их красивым ландшафтом, открытыми и дружелюбными людьми.

По словам Игоря Коновалова, участники ралли - коллекционеры и любители раритетных авто, они также являются потенциальными инвесторами для региона в сфере развития туризма.

В Павлодаре гонщики провели день, а дальше остановятся в Нур-Султане, селе Балкашино, Боровом и Костанае. Планируется, что колонна финишируют в Париже 7 июля.

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