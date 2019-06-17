Какой курс тенге ожидается на текущей неделе

Экономист спрогнозировал возможный курс национальной валюты на 17-21 июня.

Возможные колебания курса тенге по отношению к доллару в ближайшие дни спрогнозировал казахстанский экономист Арман Байганов, разместив соответствующий пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как отметил эксперт, биржевой курс национальной валюты на предыдущей неделе формировался в соответствии с прогнозными данными в валютном диапазоне 383-384 тенге. При этом курс тенге за отчетный период незначительно укрепился на 0,2%.

- Основные факторы стабильности курса национальной валюты кроются во внешних макроэкономических факторах. Экономическая статистика в США и в Китае в целом свидетельствует о снижении темпов экономического роста, что повлияло на ослабление большинства ведущих мировых валют. При этом укрепление национальной валюты происходило за счет устойчивости российской валюты, которая укрепилась за неделю на 0,4%. В связи с развязыванием торговой войны со стороны США, Китай начал более тесно сближаться со странами евразийского экономического сообщества, что дало некий позитивный стимул валютам данных стран, – отметил Арман Байганов.

В целом предстоящая неделя для курса национальной валюты сулит следующие благоприятные факторы:

1) Согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 14 июня, количество нефтяных буровых установок в течение недели незначительно сократилось на 1 единицу, при этом обновив свой двухлетний исторический минимум. А вооруженный инцидент в Оманском заливе, будет способствовать росту стоимости нефти, так как многие логистические компании могут отказаться от транспортировки нефти по данному маршруту. Из персидского региона на мировой рынок поставляется приблизительно 40% нефти, и любая эскалация напряженности будет способствовать существенному росту стоимости нефти. Учитывая эти факторы, стоимость нефтяных котировок будет в пределах 62-65 долларов за баррель Brent в сторону роста.

2) Нерешенные вопросы в торговых отношениях США с другими странами будет сдерживающим фактором в укреплении американской валюты.

- Основываясь на сложившихся внешних положительных факторах, биржевой курс национальной валюты по отношению к доллару США на текущей неделе будет формироваться в следующем курсовом коридоре – 382-383 тенге в сторону укрепления, – резюмировал Арман Байганов.

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