В "Астана Опера" появились девушки-призраки

Спектакль "Жизель" исполняют три абсолютно разные составы артистов.

Один из самых старинных и дошедших до наших дней балетный спектакль "Жизель" А. Адана представили жителям и гостям столицы. Особенностью этого фантастического балета стали мистические героини – девушки-призраки, к числу которых присоединилась и сама Жизель, погубленная возлюбленным, передает пресс-служба театра.

В премьерные дни 14 и 15 июня в зале не было свободных мест, но для тех, кто не успел попасть на спектакль, его покажут вновь 19 июня.

Балетмейстер-постановщик, Народная артистка России, художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" Алтынай Асылмуратова сохранила романтическую структуру и атмосферу "Жизели", донеся до публики все нюансы первоисточника. Так, выдающееся произведение мировой хореографии будто перенесло публику на несколько столетий назад.

Премьера балета состоялась 28 июня 1841 года в парижской Гранд-опера. Постановка, воплощенная в жизнь Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа, вписала их имена в мировую историю балета. Основная его тема и идея, это – любовь, обладающая огромной силой, способная спасти даже от смерти.

Спектакль исполняют три абсолютно разные составы артистов: Жизель – Заслуженные деятели Казахстана Айгерим Бекетаева, этуаль Венгерского государственного оперного театра Алия Таныкпаева и Анастасия Заклинская. Альберт – Заслуженный деятель Казахстана Бахтияр Адамжан, Еркин Рахматуллаев, Олжас Тарланов. Мирта – Асель Шайкенова, Елена Семенова и Еркежан Жунусова.

В первый день премьеры партию Жизели представила удивительная танцовщица Айгерим Бекетаева, которая смогла идеально передать романтический образ главной героини. Особенно выразительны были её длинные, красивые, "поющие" руки. Весь хореографический рисунок роли она исполнила на высочайшем уровне. Успех балерины стал возможен за счет многих деталей, которые сошлись воедино в этом спектакле: это и внешние данные, и масштаб артистической личности, а также ее танцевальное мастерство и чувство стиля. Айгерим Бекетаева смогла сказать со сцены нечто своё, донести до сердец зрителей, то, что затронуло их самые тонкие струны души, вызвав неподдельные слезы.

Во второй премьерный день этот образ воплотила опытная танцовщица, этуаль Венгерского государственного оперного театра Алия Таныкпаева. Известно, что эта партия является одной из ее самых любимых. Сцена сумасшествия, исполненная артисткой, вызвала огромные эмоции у публики. Пластика тела, актерское мастерство, большой талант, особая магнетическая внутренняя сила А. Таныкпаевой позволили ей создать собственную интерпретацию Жизели.

По всему видно, что Алтынай Асылмуратова дала возможность каждой балерине проявить себя, постановщик не загоняла их лишь в рамки хореографии, а, напротив, делала акценты на артистизм, предлагая им самостоятельно пройти жизненный путь своей героини и прочувствовать вместе с ней предательство любимого.

Третьей исполнительнице партии Жизели – Анастасии Заклинской - только предстоит предстать в этой непростой роли, которая, по мнению профессионалов, служит "взлётной площадкой" для начинающих. Дебют в "Жизели" подобен лакмусовой бумажке, определяющей способность артисток выражать себя на сцене. Но даже на репетициях было понятно, что Анастасия Заклинская прекрасно ведет этот сложный классический спектакль, понимает характер Жизели, глубоко переживает и доступно говорит о радости любви и боли разочарования богатым языком танца. Анастасии Заклинской и ее партнеру Олжасу Тарланову предстоит выступление 19 июня.

Выстроить образ Альберта удалось звезде казахстанского балета Бахтияру Адамжану. От артиста требовалось показать интеллигентную манеру танца, и ему это удалось. Мимика, жесты, стать графа – все это элементы великолепной актерской игры ведущего солиста. Его выразительный танец был наполнен романтическими чертами. Мастер лирического жанра Еркин Рахматуллаев в полной мере показал безудержную страсть своего героя в первом акте, и отчаяние, раскаяние во втором.

Царственно-властная, холодная и гордая Мирта в исполнении Асель Шайкеновой и Елены Семеновой оставалась непреклонной к своему решению – мстить всем мужчинам. Артистки с успехом справились с поставленной перед ними задачей, которую еще предстоит решить Еркежан Жунусовой.

То, ради чего стоит прийти и посмотреть этот спектакль – массовые сцены. Красоты такого рисунка танцевальных сцен нельзя встретить ни в одном другом балете. Кордебалет, с которым репетировала Елена Шерстнева, творил чудеса на сцене, он завораживал своей синхронностью и чистотой линий.

Слаженно звучал оркестр под управлением Армана Уразгалиева. Балетом дирижировать очень сложно, но маэстро вдохновил музыкантов, и вместе они создали ритмичный, живой первый акт и таинственно-мистический второй. Дирижер не спускал глаз со сцены, помогая артистам соблюдать все темпы.

Убранство сцены в этом спектакле оказалось весьма аскетичным, в нем не было привычных столичной публике 3D- эффектов, но в этом и была своя прелесть и шарм оформления старинного балета. Лунно-голубой цвет заливал сцену второго акта, а тени девушек-призраков создавали особую атмосферу, от которой становилось немного жутко. Выдающийся сценограф современности Эцио Фриджерио решил спектакль в живописном стиле, и это сделало постановку уникальной. Расписанные полотна мягких декораций создали высокую художественную ценность "Жизели". Художник по костюмам – обладательница премии "Оскар" Франка Скуарчапино использовала всю палитру цветов. Хотелось рассмотреть детально каждый наряд артиста: на ком-то была неподражаемая шляпка, у кого-то невиданной красоты сапожки, ну а платья балерин были такими разнообразными, что каждое из них можно было бы представить на подиуме.

И хотя главная героиня Жизель умирает, становясь вилисой, и исчезает с восходом солнца, она обязательно вернется той любовью и памятью, которую сохранит Альберт в своем сердце.

Премьера состоялась при поддержке Министерства культуры и спорта РК, ее посетили балетные критики, любители и ценители высокого искусства.

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