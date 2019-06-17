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Синоптики обещают жаркую погоду на юге и западе Казахстана

На востоке пройдут кратковременные дожди с грозами.

Фото : Rubic.us17 июня 2019, 11:58

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 18-20 июня, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на восточную половину Казахстана продолжают смещаться холодные атмосферные фронты с северных районов Западной Сибири. Поэтому в предстоящие трое суток здесь местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах сильный порывистый ветер, в дневные часы возможен град, и температура воздуха сохранится ниже климатической нормы.

- На западные и южные области республики распространяется поле повышенного атмосферного давления, что обещает малооблачную и жаркую погоду, - говорится в сообщении.


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