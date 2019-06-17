Мажилис согласовал кандидатуру нового министра культуры и спорта

По поручению Аскара Мамина кандидатуру представил Галымжан Койшыбаев.

17 июня в Мажилисе состоялось заседание Комитета Палаты по социально-культурному развитию, на котором была согласована кандидатура Актоты Раимкуловой для назначения на должность министра культуры и спорта Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.



Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев.

Члены Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию задали ряд вопросов Раимкуловой, а также высказали свои пожелания.

По итогам заседания Комитета по данному вопросу принято соответствующее Заключение, в котором отмечается "Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Раимкуловой Актоты Рахметуллаевны, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность министра культуры и спорта Республики Казахстан".

В завершение депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе.

Фото: matritca.kz

Раимкулова Актоты Рахметоллаевна родилась 2 мая 1964 года в Алматы.



В 1987 году окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по специальности "Композиция и фортепиано"; в 2007 - Международную академию бизнеса по специальности "Менеджмент".

Трудовой стаж:

· Преподаватель, концертмейстер Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы, Проректор по воспитательной и концертной работе (с 1988);

· Преподаватель Казахского государственного женского педагогического института;

· Председатель Комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры РК (2013);

· Директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2014-09.2016);

· Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (с 09.2016)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Лауреат Республиканских конкурсов композиторов Казахстана (1992, 1995, 1997, 1998, 2000)

· Стипендиат Президентской стипендии (1997);

· Лауреат Премии Союза молодежи Казахстана (1998);

· Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" (Заслуженный деятель Казахстана) (2010);

· Почетные грамоты Министерства культуры и информации РК (2004) и Министерства науки и образования РК (2009)

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