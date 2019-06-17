Сильный взрыв произошел в Костанае
По сообщениям очевидцев, взрыв произошел в СТО по установке газобалонного оборудования.
Фото : Repost.uz17 июня 2019, 13:15
В Костанае произошел взрыв, передает Zakon.kz.
По сообщениям очевидцев, взрыв произошел в СТО по установке газобалонного оборудования. Взорвался баллон в автомобиле, в результате чего снесло часть здания.
По предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие.
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