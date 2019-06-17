Мажилис согласовал кандидатуру главы нового министерства

Члены Комитета Мажилиса задали ряд вопросов кандидату.

17 июня состоялось заседание Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, на котором была согласована кандидатура Магзума Мирзагалиева для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев.

Члены Комитета Мажилиса задали ряд вопросов кандидату.

После обсуждения принято заключение, в котором отмечается: "Комитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную премьер-министром кандидатуру Мирзагалиева Магзума Маратовича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

Мирзагалиев Магзум Маратович родился 7 декабря 1978 года в Алматы.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Университет "Туран" (1999)

Экономист-международник

· Дипломатическая Академия Министерства иностранных дел (2003)

Экономист-международник

· Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова

Разработка нефтегазовых месторождений

· Стажировка в США и Малайзии

Трудовой стаж:

· Инженер по буровым растворам "MIDrillingFluidsInternational" (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири (2001-2004);

· Менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству - руководитель Актауского филиала "MIDrillingFluidsInternational" (2004-2007);

· Генеральный директор ТОО "ТенизСервис" акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" (2007-2010);

· Управляющий директор акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" (2010-2012);

· Заместитель Председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" (2012-2013);

· Вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (10.2013-08.2014);

· Заместитель Министра энергетики Республики Казахстан (с 13.08.2014)



Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Медали: "За вклад в создание Евразийского экономического союза" II степени (08.05.2015), "За вклад в развитие Евразийского экономического союза" (29.05.2019)

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