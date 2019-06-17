Что известно о кандидате в министры культуры и спорта Актоты Раимкуловой

Она всегда была внимательной, умела улаживать конфликты, находить баланс в спорных ситуациях и принимать решения, устраивающие всех.

17 июня в Мажилисе состоялось заседание Комитета Палаты по социально-культурному развитию, на котором была согласована кандидатура Актоты Раимкуловой для назначения на должность министра культуры и спорта Казахстана. Что известно о кандидате Раимкуловой в обзоре Zakon.kz.



Актоты Рахметуллаевна Раимкулова родилась 2 мая 1964 года в Алматы в творческой семье, богатой семейными традициями, в том числе и музыкальными. Мама Макиза Даирбаевна Шашкина-Раимкулова прекрасно пела и даже хотела обучаться вокалу профессионально. Бабушка Темиржан Козганбаева рассказывала внучке о прадеде по материнской линии Жарылғапберді-акыне – аркинском композиторе. По легенде он был влюблен в Майру – известную женщину-акына. Поскольку Жарылғапберді принадлежал к аристократическому роду, в советские годы его авторство часто скрывали. Хотя песни его широко известны в народе, далеко не все они бытуют под его именем, поскольку исполнители и исследователи предпочитали называть их народными. Среди предполагаемых песен Жаралгап Берды такие народные "хиты" как "Гаухартас", "Шама", "Ардак", "Қарғам-ау".

Дядя мамы Зейин Шашкин – выдающийся казахский литератор, ученый. В круг его друзей входили передовые деятели науки и культуры Казахстана, академики, писатели, актеры, режиссеры. Среди них был и Рахметулла Раимкулович – отец Актоты.

Тяга к музыке проявляется у Актоты рано. С 5 лет занимается фортепиано. Неслучайно она поступает в среднюю специализированную музыкальную школу имени А.Жубанова. Здесь же она увлекается композицией, посещает факультатив по композиции, который ведет заслуженный деятель искусств КазССР Нагим Мендыгалиев.

Интерес к сочинению музыки продолжил развиваться и в годы учебы в Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы, куда Актоты Раимкулова поступает в 1982 году.

По фортепиано она обучалась у недавно окончившей аспирантуру Московской консерватории Жании Аубакировой (бывший ректор КНК имени Курмангазы, под чьим началом Раимкулова работала проректором), по композиции на все годы учебы в консерватории ее педагогом становится народная артистка СССР, профессор Газиза Жубанова.

В консерваторские годы и во время начала самостоятельного творческого полета Актоты Раимкуловой хорошо удавались произведения вокальных жанров, особенно песни.

Работала в родной консерватории и одно время КазГосЖенПИ концертмейстером, преподавателем. Ее организационный талант заметили быстро, уже в 1995 году она возглавила кафедру композиции. Но это не помешало ее творческому росту как композитора.

Она сотрудничала с различными драматическими театрами, и в течение полутора десятилетий создала музыкальное оформление для десяти спектаклей.

Творческие таланты были отмечены на Всесоюзных конкурсах молодых композиторов (Москва 1984, 1987 гг.) и республиканских конкурсах композиторов (1992, 1995, 1997, 1998, 2000 годы).

На сегодня она является автором множества музыкальных композиций, среди которых "Ел бақыты", "Apple of Peace" ("Яблоко мира"), кантаты "Көк жал", симфонических поэм "Толғау", "Дала сыры" и "Жамиля", двухактного балета "Воздушное кочевье" ("Аспан көші"), пьесы "Алатау", произведений к спектаклям "Соңғы сезім", "Тұзды шөл", "Абай", "Еңлік-Кебек", "Абылай-хан", "Каин – сын Адама", "Естайдың Қорланы", "Гамлет", "Қорқыттың көрі", "Сыған серенадасы", саундтреков к фильмам и сериалам.

Раимкулова- член Союза композиторов СССР и РК, член Международного сообщества современной музыки (International Society of Contemporary music )в Нидерландии.

Также обучалась на магистратуре Международной Академии Бизнеса народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности "Менеджмент". Имеет научное звание DBA (Doctor of Business Administration).

Впечатления от заграничных стажировок формировали не только Раимкулову-композитора, но и Раимкулову-организатора: с 1998 года она является автором и менеджером многих масштабных проектов, воплощенных агенством "Классика", сформированном при Казахской национальной консерватории Жанией Аубакировой. Среди наиболее заметных событий музыкальной жизни, в которых А.Раимкулова принимала участие как руководитель, идейный вдохновитель или активный участник организационных комитетов и рабочих групп – гала-концерт (1998 сентябрь), образовательная программа "Восходящие звезды" (с 2001 по настоящее время), Дни открытых дверей, Международный фестиваль современной музыки "Наурыз-XXI" (2004, 2006, 2008), Международный конкурс пианистов (2000, 2004, 2008, 2011). Без участия Раимкуловой-проректора по воспитательной работе невозможно представить поездки студенческих исполнительских коллективов КНК на Международные фестивали, конкурсы и в заграничные гастрольные туры, начиная с 2005 года.

Когда молодые музыканты-ровесники Независимости РК (1991 года рождения) поступали на 1 курс, Актоты Раимкулова уже была проректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы концертной и воспитательной работе, впоследствии по научно-творческой работе. Именно она была режиссером-постановщиком масштабных концертов студентов главного музыкального вуза страны в Германии, США, России, а также юбилейных гала-шоу в честь 20-летия Независимости РК в столичном ЦКЗ "Казахстан" и алматинском Дворце Республики (2011-2012 годы). Начиная с 2008 года этно-фольклорная группа "Туран" стала набирать популярность по всему миру, кроме того, как раз в те годы в консерватории появилась специальность арт-менеджмент, и сегодня дефицит кадров в этой области постепенно закрывается. И к непосредственной реализации всего этого приложила руку Актоты Раимкулова.

Актоты Рахметуллаевна очень тщательно и трепетно подходила к прогонам и репетициям, для нее всегда была важна каждая деталь: кто на каком месте стоит на сцене, хорошо ли настроен микрофон, удобно ли самим музыкантам-студентам. Ведь современная публика, пресыщенная хорошим исполнением, жаждет чего-то большего, и в те годы консерватория действительно делала не просто концерты, а предлагала целую симфонию, состоящую из выступления разных студенческих коллективов, солистов, завершавшуюся грандиозным айтысом симфонического и народного оркестров. Поочередно симфонисты и народники играли отрывки известнейших классических и народных произведений, потом менялись местами (народный оркестр играл "Свадьбу Фигаро" Моцарта, а симфонический- "Балбырауын") и в итоги вместе играли "Кармен". Подбирала эти фрагменты вместе с дирижерами Арманом Жудебаевым (ныне- ректор консерватории) и Канатом Омаровым именно Актоты Раимкулова.

Для участия студенческого симфонического оркестра консерватории в различных международных проектах А.Раимкулова создала три симфонические поэмы: "Толгау" (2007), "Дала сыры" (2008) и "Жамиля" (2009).

Она всегда была внимательной, умела улаживать конфликты, находить баланс в спорных ситуациях и принимать решения, устраивающие всех. Кроме того, она всегда заботилась о студентах, старалась сделать так, чтобы многочасовые репетиции проходили легче, насколько это возможно.

Творческих идей и опыта у Актоты Рахметуллаевны предостаточно, поэтому можно с уверенностью сказать, что с приходом ее на должность министра культура окажется в надежных и заботливых руках. Тем более, что опыт работы в министерских кабинетах у нее уже есть– с 2014 года она занимала различные должности в министерстве, а с 2016 года является вице-министром культуры и спорта РК.

Альберт Ахметов

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