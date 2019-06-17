Американцы разместят военные базы в Польше у границ Беларуси и России

Новые подразделения будут расположены в Польше в шести точках.

НАТО разместит американские войска как минимум в шести точках на востоке Польши. Об этом в эфире "Польского радио" заявил министр обороны восточноевропейской республики Мариуш Блащак, передает РБК.

- В рамках соглашения мы договорились о том, что в Польше будет шесть точек дислокации подразделений, — сказал он

Глава ведомства подчеркнул, что точное расположение американских военных Варшава и Вашингтон определят отдельным соглашением. "Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Предполагаемый захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный. Присутствие американских военных свидетельствует о том, что атака на Польшу станет атакой на весь альянс НАТО", — заключил Блащак.

Польский министр уточнил, что в Польше создадут дивизионное командование, которому будут подчиняться все американские войска на восточном фланге НАТО.

Комментируя заявления польского министра, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что если это произойдет, то Россия в качестве ответной меры усилит свои войска на западной границе.

- В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чьей-то военной базой", — сказал сенатор.

С инициативой о размещении американской военной базы в Польше весной прошлого года выступила сама Варшава, объясняя это необходимостью "сдерживания усилившейся и опасной позиции России". Она заявила о готовности выделить на это до $2 млрд. Позже в НАТО говорили, что намерены обустроить в Польше объекты для хранения военной техники США.

В настоящее время в Польше находится около 4,5 тыс. американских военных из состава бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы. В конце апреля этого года две страны договорились увеличить численность этого контингента. В соседней с Польшей Германии размещены на постоянной основе более 30 тыс. американских военных.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!