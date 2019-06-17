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Семь пострадавших - подробности взрыва в Костанае

Газоснабжение и электричество временно отключено.

Фото : пресс-служба КЧС МВД РК17 июня 2019, 14:17

Семь человек пострадали в результате взрыва в СТО в Костанае, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

По данным ведомства, 17 июня примерно в 12:00 часов в Костанае в двухэтажном здании СТО по ул. Лермонтова произошел взрыв газового оборудования на природном газе. В результате взрыва произошло обрушение 90% здания, с последующим возгоранием.

- В итоге семь пострадавших. Шесть доставлены в больницу, из них госпитализированы трое. Одному пострадавшему работники Центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь. На месте создан оперативный штаб. Газоснабжение и электричество временно отключено. Пожарные подразделения локализовали горение в 12:47. На ликвидацию данного происшествия задействованы силы и средства ГУ "СПиАСР", СРАОСО, ДП, МИО, ЦМК, КазТрансГазАймак в количестве 98 человек и 30 единиц техники, - сообщили в пресс-службе КЧС.

Также с места происшествия вынесли девять газовых баллонов.


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