Нагреваемый табак: так ли страшен черт, как его малюют?

Нагреваемый табак - это альтернатива для курильщиков.

Сегодня трендом для курильщиков стали электронные сигареты и устройства нагревания табака. Курение не может быть безвредным по определению, однако некоторые производители утверждают, что использование электронных сигарет менее опасно по сравнению с курением традиционных.

Редакция Zakon.kz решила разобраться в столь спорном вопросе и подготовила серию материалов, основанных на различных исследованиях. Одной из таких работ был выбран Отчет о научно-исследовательской работе Краснодарского федерального института табака и махорки (ФГБНУ ВНИИТИ), подготовленный по заказу Евразийской экономической комиссии. В изученном нами документе есть количественные и качественные данные, позволяющие делать выводы относительно характеристик электронных сигарет по сравнению с традиционными курительными изделиями.

Что такое нагреваемый табак?

Нагреваемый табак - это альтернатива для курильщиков. Его основное отличие заключается в том, что он потребляется исключительно со специальным устройством, а вместо табачного дыма, в результате нагревания табачной смеси (без ее горения или тления), образуется табачный пар – аэрозоль . Это основное отличие от обычных сигарет. Помимо этого, слизистая оболочка рта и носа не касается напрямую табака, что делает такие изделия также отличным и от других видов изделий, которые потребляются путем жевания, сосания или нюхания (насвай, снюсы и др.). Всемирная организация здравоохранения характеризует изделия с нагреваемым табаком как новый вид изделий и отмечает необходимость проведения их мониторинга для определения воздействия таких изделий на здоровье.

Исследования

Изучение на предмет состава и содержания аэрозоля (пара) – это первый и необходимый шаг в исследованиях новых видов никотиносодержащей продукции, который позволяет однозначно установить ключевые отличия такого рода продуктов от дыма сигарет. В лабораториях были проведены исследования, которые сравнивали количество вредных веществ в аэрозоле (паре) с сигаретным дымом по приоритетному списку ВОЗ. Клинические исследования с участием добровольцев, являются следующим этапом, который позволяет провести сравнение эффектов, связанных с потреблением никотинсодержащих продуктов (НСП), с эффектами от курения табака на организм человека. Такие исследования могут стать источником важных сведений о сравнительном содержании тех или иных веществ в аэрозоле.

Подводя итог научным обзорам по изучению никотинсодержащей продукции можно сделать следующие выводы:

1. Исследования никотинсодержащей продукции начаты примерно с 2011 – 2012 гг., это недостаточный срок, чтобы изучить долговременные последствия ее влияния на здоровье.

2. Большинство проведенных за последние годы исследований свидетельствуют о пониженном вредном воздействии никотинсодержащей продукции на здоровье потребителей в сравнении с курительными табачными изделиями.

3. Большинство исследований демонстрируют, что именно химический состав аэрозоля требует изучения, так как является одной из основополагающих ступеней в характеристике уровня риска для потребителей никотинсодержащей продукции.

Откуда зависимость?

Концентрация никотина – один из главных факторов появления зависимости от курения, поскольку никотин сам по себе естественным образом присутствует в продуктах повседневного питания, это картофель, помидоры, баклажан и др.

Никотин по определению, это основной алкалоид табака. Алкалоиды относятся к биологически активным веществам и способны оказывать на живой организм сильное действие. В эту же группу веществ входят: кофеин, хинин, стрихнин и некоторые другие органические соединения.

Дозировка и скорость, с которой никотин попадает в мозг, определяют его потенциальную способность вызывать зависимость. В одном из ранних исследований по оценке потребления никотина Russell и Feyerabend пришли к выводу, что у курильщиков сильную зависимость вызывает именно большая доза никотина, получаемая с каждой затяжкой, которая достигает мозга в течение нескольких секунд после вдыхания. Никотин попадает в легкие с табачным дымом и в течение 15-20 секунд достигает мозга. Доказано, что курение табачных изделий с быстрым поступлением никотина в легкие и его абсорбцией вызывает высокую зависимость, к примеру, по сравнению с никотиновым пластырем, у которого отмечается значительно меньший потенциал вызывания привыкания и долгосрочного использования.

Зависимость связана с таким психологическим фактором и мотивом курения как "получением удовольствия", а также с уровнем дискомфорта при отказе, и эти два параметра трудно отделить друг от друга. Способность других никотинсодержащих продуктов вызывать зависимость, вероятнее всего, находится между двумя крайними точками, образованными сигаретами и никотиновым пластырем, причем некоторые продукты, к примеру, снюс, также вызывают зависимость.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!