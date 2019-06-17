Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Поссорился и расчленил: в Жезказгане нашли часть человеческого тела

Подозреваемый рассказал, что после ссоры нанес потерпевшему ножевые ранения и расчленил труп.

Фото : Needpix.com17 июня 2019, 15:44

12 июня на берегу водохранилища в Жезказгане обнаружена человеческая часть тела, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Криминальной полицией УП Жезказгана установлена личность трупа – 33-летнего жителя города.

В результате проведенных мероприятий полицейскими установлен и задержан 55-и летний житель Жезказгана, который пояснил, что в ходе совместного распития алкоголя и возникшей ссоры нанес ножевые ранения потерпевшему, после чего расчленил труп.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч. 1 УК, т.е. убийство. Задержанный водворен в ИВС, назначены экспертизы, проводится расследование.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты