Поссорился и расчленил: в Жезказгане нашли часть человеческого тела

Подозреваемый рассказал, что после ссоры нанес потерпевшему ножевые ранения и расчленил труп.

12 июня на берегу водохранилища в Жезказгане обнаружена человеческая часть тела, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Криминальной полицией УП Жезказгана установлена личность трупа – 33-летнего жителя города.

В результате проведенных мероприятий полицейскими установлен и задержан 55-и летний житель Жезказгана, который пояснил, что в ходе совместного распития алкоголя и возникшей ссоры нанес ножевые ранения потерпевшему, после чего расчленил труп.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч. 1 УК, т.е. убийство. Задержанный водворен в ИВС, назначены экспертизы, проводится расследование.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

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