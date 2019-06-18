Центр учета ставок, как краеугольный дефект законопроекта об игорном бизнесе

Разве бизнес – это какая-то игрушка, с которой можно поступать как угодно?

В начале июня представители Министерства культуры и спорта, участвующие в рабочей группе Парламента по законопроекту об игорном бизнесе, опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили о том, что законопроект стоит на страже интересов государства и общества. Однако при детальном изучении ситуации, создается впечатление, что основной целью пресс-релиза является вопрос создания Центра учета ставок.

Для более полной картины, мы обратились к представителям букмекерского бизнеса Искендирову Николаю Шамильевичу, члену Дирекции Ассоциации Букмекеров Казахстана, Курбанбаевой Гульнар Туретаевне, члену Консультативного комитета по вопросам предпринимательства Евразийского Экономической Комиссии, а также к Дуамбекову Галымжан Жумагалиевичу, представителю НПП "Атамекен", которые также являются членами рабочей группы в Мажилисе Парламента по законопроекту об игорном бизнесе. Они высказали свою точку зрения относительно Центра учета ставок.

- Законопроект содержит множество положений, с которыми Ассоциация Букмекеров Казахстана солидарна и согласна. Вместе с тем, мы хотим обратить внимание, что сам законопроект по вопросам игорного бизнеса, состоит фактически из двух частей – говорит Н.Ш. Искендиров:

Часть I - Разумные поправки (в интересах государства и общества)

Действительно разумные поправки, направленные на защиту государства и общества (это введение самоограничения, отзыв лицензий за принятие ставок у лиц младше 21 года и самоограниченных, запрет на наружную рекламу, введение понятия "лудомании"). С данными поправками было бы абсурдно спорить, а многие их них даже предлагались самими участниками игорного бизнеса.

Часть II - Поправки, направленные в угоду чьих-то частных интересов либо противоречащие государственной политике

В данном случае в отношении интересов государства и общества вообще речи не идет. Мы попытаемся кратко донести суть дела:

1) Частный Оператор пари. Разработчики хотели создать частного оператора пари, который полностью забрал бы бизнес у текущих букмекеров. Недавно Ассоциация Букмекеров получила ответ от Генеральной прокуратуры, что данная поправка была исключена депутатами, и "это было обусловлено нецелесообразностью и рисками нарушения прав предпринимателей". То есть, официально зафиксировано, что возникал риск нарушения прав предпринимателей. У нас встает вопрос – почему за это никто не несет никакой ответственности? Разве бизнес – это какая-то игрушка, с которой можно поступать как угодно?

2) Центр учета ставок. Разработчики настаивают на создании Центра учета ставок. Данный Центр хотят сделать государственным или частным. До рассмотрения вопроса о создании Центра учета ставок нужно было провести анализ регуляторного воздействия, согласно Предпринимательскому Кодексу, что подтверждается позицией Министерства национальной экономики РК и Генеральной прокуратурой РК, - продолжает Н.Ш. Искендиров.

Такой Центр будет существовать за счет государственных денег (если он будет государственным) либо за счет "комиссий/сборов" с букмекеров и граждан Казахстана (если он будет частным). Изначально Министерство культуры заявляло, что Центр учета ставок будет их частью, однако у Ассоциации были подозрения, что это "двухходовка" и в будущем такой Центр плавно перейдет в частные руки. Эти подозрения оправдались, и сейчас на рассмотрении в Администрации Президента находится проект заключения Правительства, в котором ясно указано, что Центром учета ставок будет частная компания, которую выберут через конкурс!

Ассоциация считает, что целесообразнее вместо создания Центра учета ставок установить соответствующие требования к аппаратно-программному комплексу (в том числе с дополнительными возможностями по дистанционному контролю для усиления налогового администрирования) и для этого будет достаточно внести поправки в меньшее количество правовых актов, нежели в случае с Центром, где потребуется менять намного больше правовых актов, а также проводить АРВ.

В случае с модернизацией аппаратно-программных комплексов, - не потребуется закупать за счет государства дорогостоящие сервера для Центра учета ставок, не потребуется проводить непонятный тендер и не потребуется ломать бизнесменов. И в целом данная мера будет поддержана бизнес-сообществом и НПП "Атамекен", т.к. букмекеры по Закону об игорном бизнесе уже с 2016 года оснастили себя серверами для работы аппаратно-программного комплекса (стоимость серверов колеблется от 100 тыс. до 1 млн. долларов США).

Еще один интересный факт по мнению Ассоциации Букмекеров заслуживает внимание, если вернутся к истории разработки законопроекта об игорном бизнесе: в январе-марте 2018 года Министерство культуры и спорта пыталось согласовать среди государственных органов, создание Центра учета ставок на базе частного СРО. При детальном изучении квалификационных требований к данному частному СРО возникло ощущение, что под эти требования подходило только под одно конкретное СРО. К счастью казахстанских букмекеров, в марте 2018 года благодаря Правительству и ряду министерств, которые услышали бизнес, данная инициатива МКС не была поддержана.

3) Частный оператор онлайн-казино. Например, всем очень известно онлайн-казино Азино 777, которое действует в Казахстане нелегально. Получается, что планируется такую незаконную деятельность, как онлайн-казино - легализовать и передать в одни частные руки. Возникает ощущение, что вопросы морали отодвигаются на второй план, когда речь идет о создании бизнеса под частных лиц.

Наша редакция также обратилась к г-ну Дуамбекову Г.Ж., как представителю НПП "Атамекен" который сообщил, что: НПП "Атамекен" и бизнес-сообщество выступают против создания Центра учета ставок. Мы обращались в уполномоченные госорганы с тем, чтобы пересмотреть данную норму законопроекта, направляли письмо в канцелярию Премьер-Министра. В ответ канцелярия поручила госорганам и НПП "Атамекен", повторно вынести проблему на обсуждение. В связи с этим на площадке НПП состоялся круглый стол, участники которого отметили необходимость проведения анализа регуляторного воздействия по поводу создания Центра учета ставок. В настоящий момент ждем заключения Правительства по данной норме. И надеемся на взвешенное решение с учетом мнения бизнеса.

Наша редакция также обратилась к г-же Курбанбаевой Г. Т. (члену Консультативного комитета по вопросам предпринимательства Евразийского Экономической Комиссии), как участнику рабочей группы Мажилиса Парламента по данному законопроекту, и попросили ее высказать свое мнение. В частности, как это соотносится с социальной и государственной политикой, проводимой государством?

К сожалению, вынуждена согласиться с тем, что создание ЦУС является ключевой новеллой законопроекта по версии Министерства культуры и спорта. При том, что практически все члены рабочей группы Мажилиса парламента РК в рамках обсуждения законопроекта были единодушны в том, что в интересах государства и общества важно отрегулировать вопросы предупреждения лудомании (в том числе, создание реестра самоограниченных лиц), так как данные вопросы существенно влияют на уровень развития данной сферы предпринимательства.

Что же касается Центра учёта ставок, то данное нововведение на самом деле не имеет того эффекта (результата) госрегулирования, на который ссылается МКС РК:

1. ЦУС не делает деятельность букмекерских контор прозрачней, так как уже существует госконтроль по передаче в налоговые органы в режиме онлайн информации о ежедневных транзакциях по ставкам. Для этого букмекерских компаниями приобретены и функционируют аппаратно-программные комплексы (АПК). На основании данной онлайн информации налоговые органы проводят соответствующий мониторинг и в случае выявления нарушений имеют право на возбуждение административных и даже уголовных дел в отношении нарушителей. Получение и анализ в ЦУСе аналогичной информации не имеет никаких юридических последствий, так как отсутствуют соответствующие контрольные компетенции как у ЦУС, так и у МКС РК. Целесообразней было бы вести речь об усовершенствовании самого АПК.

2. По версии разработчика, ЦУС создаётся на базе частного субъекта деятельности на конкурсной основе. В этой версии средства от букмекерских компаний за обслуживание ЦУС поступают в частную структуру, а не в бюджет. То есть, государство не имеет никакой финансовой выгоды от деятельности ЦУС. Выгода только для самой частной компании, которая не вкладывая практически никаких средств, имеет стабильный сверх доход. При этом отметим, что ЦУС, как материальный комплекс, возможно будет профинансирован за счет бюджета. Государство может потерять дважды: на создании базы ЦУС (думаю, что речь идёт о сумме в 8-9 нулей) и на суммах сборов за эксплуатацию ЦУС (не менее серьёзных сумм в миллионах тенге).

3. ЦУС никак не решит проблему лудомании, как об этом убеждает нас МКС РК. Вопросы нездорового интереса к ставкам и азартным играм решаются только в комплексе: воспитание, инфопропаганда, профилактика ЗОЖ, административная ответственность за нарушение установленных требований по ограничению участия отдельных лиц в пари и играх.

4. И наконец, создание ЦУС не соответствует действующей политике дерегуляции бизнеса (это к вопросу введения дополнительных требований к бизнесу по взаимодействию с ЦУС), а также политике демонополизации рынка (это осуществление монополистической деятельности одной частной компанией).

В свою очередь, Ассоциация Букмекеров Казахстана отправила обращение касательно создания Центра учета ставок на имя г-на Кожагапанова Ерлана Токтархановича, как члена рабочей группы от Министерства культуры и спорта в Мажилисе Парламента по законопроекту об игорном бизнесе и (2) Правительства.

В своем обращении Ассоциация аргументирует в сторону реформирования действующего аппаратно-программного комплекса букмекеров, нежели созданием с нуля Центра учета ставок.

Также они просят ответить на нижеуказанные вопросы, которые возникли у бизнес-сообщества:

1. Для чего МКС хочет иметь доступ к фискальным данным, если это прерогатива КГД МФ РК?

2. Готово ли Правительство, что МКС от имени государства возьмет репутационные риски в случае утечки информации из базы данных Центра учета ставок?

3. Почему МКС в январе-марте 2018 года при подготовке законопроекта предусмотрел, что ЦУС будет создан одним частным СРО и почему под данное требование подходила только одна частная организация?

4. Почему МКС заявлял в Парламенте, что ЦУС будет составной частью МКС, а теперь планируется, что ЦУСом будет частная компания, которая будет выбираться путем конкурса?

5. Почему МКС не интересует вариант с модернизацией аппаратно-программного комплекса?

6. Почему МКС своими действиями в отношении букмекерских контор нарушает политику в области сокращения госсектора, невмешательства в бизнес и демонополизации рынка?

7. Почему инициатива МКС по введению ЦУСа создает лишние расходы для госбюджета, когда в регионах присутствует дефицит денег на поддержку социальных программ и осуществления социальных выплат незащищенным слоям населения?

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