Настенное искусство Алматы как показатель развитого общества

Сегодня многие казахстанские города могут похвастаться не просто красивыми архитектурными сооружениями, но и самобытными произведениями искусства в виде муралов и скульптур.

В Алматы уже в четвертый раз стартовал Mural Fest, который проходит при поддержке акимата г. Алматы и Управления культуры, а также компании Jotun Kazakhstan. Очередное произведение появилось на стене здания по улице Шарипова. Корреспондент Zakon.kz поговорил с автором мурала и узнал, чем вдохновлялся художник.

Культурное развитие общества стало одним из главных направлений роста в стране. Сегодня многие казахстанские города могут похвастаться не просто красивыми архитектурными сооружениями, но и самобытными произведениями искусства в виде муралов и скульптур. Одним из последних таких явлений стало появление изображение кобыза на стене здания по улице Шарипова в Алматы. Автором мурала стал Мухит Дулу.

- Это третья работа, есть еще барс на желтом фоне в районе вокзала Алматы-2, саукеле в районе Арбата и последняя работа – в районе улицы Шарипова. Последние штрихи были сделаны буквально вчера. Там изображен национальный, этнический музыкальный инструмент, только в довольно смелой интерпретации. Почему смелой, потому что только внешне напоминает кобыз, а в центре изображены фигуры – человекоподобные существа, которые танцуют, общаются, - рассказал Мухит Дулу.

Источником вдохновения для художника стали этнические мотивы и современные мультфильмы и видеоигры.

- Когда я начал серьезно заниматься творчеством, передо мной стояла задача развивать тему искусства, потому что это одна из главных задач художника – превращать в новую форму, потому что повторять чьи-то работы неинтересно, да и не нужно. Те работы, которые сейчас на стенах, были сначала на бумаге. Вдохновлялся я нашей национальной культурой, культурой других народов похожих на тюркскую: индейцы – у них очень похож стиль, прослеживаются мотивы, скифское золото оказало серьезное влияние на творчество. Комбинируя эти темы, получается нечто подобное, плюс добавляется нечто мифическое, что навеяно комиксами, мультфильмами, - поведал деятель искусства.

Склонности к творчеству у Мухита появлялись еще в раннем детстве.

- Я давно мечтал расписывать стены, лет так с трех. Как-то в руки мне попали фломастеры и карандаши и начал расписывать белые обои. Мой дед мне разрешил, дал мне целую стену, и я ее всю изрисовал. Прошло много лет и в 2017 году меня нашли мои коллеги и предложили разрисовать фасад дома, и я согласился, мне понравилось, - отметил художник.

Мухит считает, что творчество в Казахстане шагнуло далеко вперед и большая часть представителей культурного сообщества – молодежь.

- В последние годы есть большой шаг вперед в развитии культуры Казахстана. Мне очень нравится, что мы стали уделять достаточно много этому внимания, в частности, молодежь. Росписью стен, произведению скульптур в основном занимается молодежь или люди постарше, но с современным складом ума. Казахстан не отстает, а идет со всем миром в ногу. Культура – это важный показатель. В любой развивающейся стране должен быть высокий уровень культуры, это показатель отношения людей к своей жизни, к тому, как свою жизнь строить, как налаживать отношения. В странах, в которых нет культуры, они могут быть очень богатыми, но скучными, там все то же самое: дорогие дома, машины, а что люди сами могут, чем они могут удивить, что могут показать – вот это интересно. Судя по тому, что мы видим сегодня в культуре страны и что видят другие люди, можно сказать только одно – это круто, - подытожил Мухит Дулу.

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