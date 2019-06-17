Курс тенге к инвалютам по итогам дневных торгов

Средневзвешенный курс доллара США составил 383,48 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

В торгах приняли участие 24 члена KASE.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 383,48 тенге за доллар США при объеме торгов 94 380 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 430,12 тенге за евро при объеме торгов 900 тыс. евро;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9620 тенге за рубль при объеме торгов 40 000 тыс. рублей.

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