Курс тенге к инвалютам по итогам дневных торгов
Средневзвешенный курс доллара США составил 383,48 тенге.
Фото : IBC.ua17 июня 2019, 16:27
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
В торгах приняли участие 24 члена KASE.
По результатам торгов на спот-рынке:
- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 383,48 тенге за доллар США при объеме торгов 94 380 тыс. долларов США;
- средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 430,12 тенге за евро при объеме торгов 900 тыс. евро;
- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9620 тенге за рубль при объеме торгов 40 000 тыс. рублей.
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