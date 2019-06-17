Мать троих детей выехала из Алматы в область и пропала

Айнур Касымова не выходит на связь четвертый день.

Жительницу Алматинской области ищут родственники. Она выехала из Алматы в село Жансугуров и пропала, передает Zakon.kz.

Как сообщила сестра 42-летней Айнур Касымовой, 14 июня этого года около трех часов дня она со знакомым выехала из Алматы в Жансугуров и пропала. Женщина работает в Алматы. В тот день она поехала проведать своих троих детей.

По данному факту родные обратились в полицию, ведутся поиски пропавшей.

Приметы Айнур Касымовой: была одета в белую футболку, синие джинсы, черную куртку, черную бейсболку с надписью "Айнура". Рост 155-160 см., худощавого телосложения, волосы черные, длинные, на носу родинка.

- Заявление от родных без вести пропавшей уже поступило к полицейским Аксуского района. На поиск женщины ориентирован личный состав районной полиции, а также оперативники областного Департамента. При обращении была осуществлена проческа прилегающей местности от села Сагабуиен до Жансугурова. Результатов пока не имеется. Проческа местности продолжается и ориентировка на разыскиваемую разослана по всем подразделениям. Проверяется маршрут следования, опрашиваются свидетели, устанавливается автотранспорт и другие необходимые оперативно-розыскные мероприятия, которые проводятся под контролем областного Департамента полиции, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ДП Алматинской области.

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