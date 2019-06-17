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Элизабет Турсынбаева стала тетей

Cама же Лиза сейчас находится на знаменитой российской конькобежной базе в Новогорске, где уже начала подготовку к новому сезону.

Фото : Instagram/elizabet_.t17 июня 2019, 17:29

О новом статусе серебряной призерки чемпионата мира-2019 по фигурному катанию казахстанки Элизабет Турсынбаевой сообщил ее папа Байтак, передает Zakon.kz.

- Слава Всевышнему. У старшего сына Армана родилась дочка. А у меня - внучка. Так что теперь я полноценный дедушка: и внук есть, и внучка. Всем хорошего дня и позитивного настроения, - написал Байбак Турсынбаев.

Cама же Лиза сейчас находится на знаменитой российской конькобежной базе в Новогорске, где уже начала подготовку к новому сезону. Вместе с ней на базе находится японский фигурист Шома Уно. Спортсмены занимаются под руководством российской наставницы Этери Тутберидзе.

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With Shoma Uno at the summer camp???????? #shomauno

Публикация от Elizabet TurSynbaeva (@elizabet_.t) 17 Июн 2019 в 3:17 PDT

Напомним, что в ближайшем сезоне в своей короткой программе Элизабет предстанет в образе черного ворона под музыку Камиля Сен-Санса "Dance Macabre" и обещает включить в произвольную программу, помимо четверного сальхова еще один сложный тройной прыжок.


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