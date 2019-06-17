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Бари Алибасов выписался из больницы

Через три дня его отвезут в Казахстан.

Фото : obozrevatel.com17 июня 2019, 18:07

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в "секретное место".

- Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца, — сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. В частности, он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.

- Больше всего ему хотелось побыть с Лидией Николаевной (Федосеевой-Шукшиной, супругой. — Прим. ред.), ему нужна психологическая реабилитация серьезная, а также наблюдение за циркулярным ожогом пищевода, — сказал Алибасов-младший.

Он также добавил, что через три дня продюсера планируют отвезти на реабилитацию в Казахстан.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна.


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