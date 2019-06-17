Токаев переназначил акимов

Бауыржан Байбек сохранил должность акима Алматы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимов городов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан Президент постановил назначить:

Байбека Бауыржана Кыдыргалиулы – акимом города Алматы;

Абдрахимова Габидуллу Рахматуллаевича – акимом города Шымкента;

Маржикпаева Ермека Боранбаевича – акимом Акмолинской области;

Уразалина Ондасына Сеиловича – акимом Актюбинской области;

Баталова Амандыка Габбасовича – акимом Алматинской области;

Ногаева Нурлана Аскаровича – акимом Атырауской области;

Мырзахметова Аскара Исабековича – акимом Жамбылской области;

Кошанова Ерлана Жакановича – акимом Карагандинской области;

Мухамбетова Архимеда Бегежановича – акимом Костанайской области;

Кушербаева Крымбека Елеуовича – акимом Кызылординской области;

Бакауова Булата Жумабековича – акимом Павлодарской области;

Аксакалова Кумара Иргибаевича – акимом Северо-Казахстанской области;

Шукеева Умирзака Естаевича – акимом Туркестанской области;

Ахметова Даниала Кенжетаевича – акимом Восточно-Казахстанской области.

Указ введен в действие со дня подписания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!