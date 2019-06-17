Токаев переназначил акимов
Бауыржан Байбек сохранил должность акима Алматы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимов городов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан Президент постановил назначить:
Байбека Бауыржана Кыдыргалиулы – акимом города Алматы;
Абдрахимова Габидуллу Рахматуллаевича – акимом города Шымкента;
Маржикпаева Ермека Боранбаевича – акимом Акмолинской области;
Уразалина Ондасына Сеиловича – акимом Актюбинской области;
Баталова Амандыка Габбасовича – акимом Алматинской области;
Ногаева Нурлана Аскаровича – акимом Атырауской области;
Мырзахметова Аскара Исабековича – акимом Жамбылской области;
Кошанова Ерлана Жакановича – акимом Карагандинской области;
Мухамбетова Архимеда Бегежановича – акимом Костанайской области;
Кушербаева Крымбека Елеуовича – акимом Кызылординской области;
Бакауова Булата Жумабековича – акимом Павлодарской области;
Аксакалова Кумара Иргибаевича – акимом Северо-Казахстанской области;
Шукеева Умирзака Естаевича – акимом Туркестанской области;
Ахметова Даниала Кенжетаевича – акимом Восточно-Казахстанской области.
Указ введен в действие со дня подписания.
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