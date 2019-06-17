Байбек и Абдрахимов сохранили должности акимов

Ранее Токаев переназначил акимов городов и областей.

Акимы Алматы и Шымкента сохранили свои должности, следует из указа Президента, подписанного ранее, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан Токаев постановил назначить Байбека Бауыржана Кыдыргалиулы – акимом города Алматы, Абдрахимова Габидуллу Рахматуллаевича – акимом города Шымкента.

12 июня Глава государства подписал указ об акимах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей. Байбек, Султанов и Абдрахимов стали временно исполнять обязанности акимов при вступлении в должность вновь избранного президента страны. 13 июня стало известно, что новым акимом столицы стал Алтай Кульгинов, который ранее занимал должность акима ЗКО.

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