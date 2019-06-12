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Акимы Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей пока останутся на своих местах

Указ вводится в действие со дня подписания.

Фото : ПМ12 июня 2019, 12:49

На официальном сайте Президента РК вышел указ об акимах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, передает Zakon.kz.

- В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Республики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан постановляю: акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов, - говорится в официальном указе.

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Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

12 июня состоялась инаугурация Касым-Жомарта Токаева.

- Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан, - сказал он.

9 июня 2019 года состоялись выборы президента РК. По официальным итогам за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 539 715 или 70,96% избирателей.


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