На рынке в Азербайджане расстреляли людей

Четверо были убиты, трое пострадали.

На сельскохозяйственном рынке в селе Беюк Кесик в Азербайджане выстрелами из огнестрельного оружия были убиты четыре человека и ранены еще трое, передает Sputnik Азербайджан.

Как говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел страны, убитыми оказались работавшие на рынке жители села Садыхлы Шаргия Мусаева, ее сыновья Новруз и Шамиддин, а также жительница села Аггёль Зейнаб Джалилова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинских экспертов осмотрели место преступления и тела убитых, были изъяты вещественные доказательства и проведены необходимые следственные мероприятия.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК АР, по делу назначены соответствующие экспертизы.

В ходе предварительного расследования было установлено, что огонь открыл житель села Садыхлы Агстафинского района Эльнур Сулейманов с целью мести на почве личных взаимоотношений. Сулейманов добровольно явился в Агстафинское районное отделение полиции и сдал органам следствия орудие преступления - автомат Калашникова.

Подозреваемому предъявлено обвинение по указанным статьям, решением суда он арестован. Учитывая степень тяжести произошедшего и широкий резонанс, а также с целью всестороннего, полного и объективного расследования в Агстафинский район командирована группа опытных сотрудников республиканской генпрокуратуры и МВД. Ведутся следственные мероприятия.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!