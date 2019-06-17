Три министерства реорганизовал Президент Казахстана

Правительству Республики Казахстан поручили обеспечить по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций.

Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 17 июня 2019 года были реорганизованы три министерства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления Токаев постановил реорганизовать Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики, осуществления военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.

Министерство национальной экономики Республики Казахстан было поручено реорганизовать с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва.

Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан преобразовали в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в области геодезии и картографии и Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.

Правительству Республики Казахстан поручили обеспечить по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций.

Было поручено определить министерства индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности правопреемниками прав и обязательств министерств сельского хозяйства, цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.

Контроль за исполнением возложили на Администрацию Президента Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его подписания – 17 июня.

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