Перераспределение вакантных штатных единиц между госорганами: утверждены правила

Постановлением правительства РК от 25 февраля 2025 года утверждены Правила перераспределения вакантных штатных единиц между государственными органами и их подведомственными организациями, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на случаи увеличения лимитов штатной численности государственных органов путем перераспределения вакантных штатных единиц, за исключением ряда случаев.

Перераспределение вакансий производится в рамках каждой из перечисленных групп государственных органов:

государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту РК;

центральные исполнительные органы;

местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы.

В случае отсутствия достаточного количества вакансий в соответствующей группе государственных органов допускается их перераспределение между группами.

При инициировании вопроса увеличения лимитов штатной численности государственные органы самостоятельно проводят функциональный анализ деятельности согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу РК.

При этом предложения получателей по увеличению лимитов штатной численности согласовываются с уполномоченными органами по делам государственной службы, по бюджетному планированию и направляются в уполномоченный орган с результатами функционального анализа.

Согласование осуществляется в следующем порядке:

уполномоченный орган по делам государственной службы в течение семи рабочих дней предоставляет получателю заключение;

предоставляет получателю заключение; уполномоченный орган по бюджетному планированию в течение пяти рабочих дней рассматривает вопрос обеспеченности бюджетных средств, предназначенных на содержание вакансий, за исключением местных исполнительных органов;

рассматривает вопрос обеспеченности бюджетных средств, предназначенных на содержание вакансий, за исключением местных исполнительных органов; уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты функционального анализа и определяет оптимальный лимит штатной численности получателя.

В случае перераспределения вакансий между местными исполнительными органами расходы на их содержание обеспечиваются за счет средств получателя.

Не рассматриваются предложения по увеличению штатной численности в случае наличия у государственного органа вакансий в количестве более 4% от лимита его штатной численности.

Указывается, что при наличии оснований для увеличения штатной численности получателя, полученных по итогам функционального анализа, уполномоченный орган в течение одного рабочего дня направляет запрос в уполномоченный орган по делам государственной службы для получения информации о вакансиях государственных органов.

Информация о вакансиях государственных органов представляется уполномоченным органом по делам государственной службы не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного органа.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения информации о вакансиях определяет учреждения-доноры и количество подлежащих перераспределению вакансий и направляет учреждениям-донорам соответствующее уведомление.

Со дня получения уведомления и до принятия соответствующего акта президента РК или правительства РК структура и штатное расписание подпадающих под перераспределение структурных подразделений учреждений-доноров не подлежат изменению, а конкурсные процедуры на указанные вакансии не объявляются.

Заполненные по итогам конкурса вакансии, по которым конкурс был объявлен до получения уведомления уполномоченного органа, исключаются из числа подлежащих перераспределению.

Предусматривается, что в случае исключения вакансии из числа подлежащих перераспределению уполномоченный орган повторно проводит процедуру определения учреждений-доноров и количества подлежащих перераспределению вакансий.

Вакансии, по которым объявлен конкурс до получения уведомления уполномоченного органа, не заполненные в соответствии с законодательством РК, подлежат перераспределению.

Затем уполномоченный орган вносит проект заключения правительства РК в Аппарат правительства по утвержденной форме.

После согласования правительства получателем готовится проект письма с предложением об увеличении штатной численности в Администрацию президента РК.

При этом, если получателем являются министерство или местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, соответствующий проект письма вносится в Администрацию президента за подписью премьер-министра РК либо его заместителей.

Также правила устанавливают порядок определения учреждений-доноров и количества перераспределяемых вакансий.

Приказ вводится в действие с 10 марта 2025 года.

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