Макрон обратился к Токаеву

Президента Казахстана продолжают поздравлять главы государств и политические лидеры.

Продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю избрания Касым-Жомарта Токаева Президентом Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента Республики Казахстан и пожелал ему успехов. Французский лидер выразил готовность встретиться в скором будущем и обсудить перспективы укрепления двусторонних связей.

- Франция проявляет особый интерес к поступательному развитию наших отношений. В ходе моей встречи с Первым Президентом господином Назарбаевым в Брюсселе мы наметили три приоритетных направления сотрудничества в экономической сфере: агропромышленный комплекс, возобновляемые источники энергии и цифровой сектор. Также активно развивается наше взаимодействие в культурно-гуманитарной плоскости. Вся эта совместная работа позволит нам внести вклад в процветание Казахстана.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем поздравительном письме отметил высокий уровень двустороннего партнерства.

- Желаю и впредь продолжать с Вами сотрудничество и развивать дружественные взаимоотношения между нашими странами в политической, экономической, культурной и других сферах, - пишет Синдзо Абэ.

Король Испании Фелипе в своем поздравлении выразил уверенность в скорой встрече с Президентом Казахстана.

- Будьте уверены в том, что мы продолжим работу по дальнейшему укреплению имеющихся прекрасных отношений. Наши глубокие связи основаны на искреннем намерении двух народов придерживаться принципов мира и стабильности.

Президент Республики Польша Анджей Дуда отметил, что Казахстан является ключевым партнером Польши в Центральной Азии.

- Возлагаю надежды на то, что широкие польско-казахстанские связи будут динамично развиваться и в последующие годы. Я убежден, что наши отношения имеют большой потенциал, - отметил президент Польши.

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё, поздравив Касым-Жомарта Токаева с избранием и вступлением в должность Президента, выразил готовность к тесному сотрудничеству.

- Казахстан и Финляндию связывают превосходные отношения, при этом особое внимание отводится связям в сфере торговли. Мы готовы и далее укреплять наше взаимодействие по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в своем поздравительном послании подчеркнул приверженность Еврокомиссии к укреплению сотрудничества с Казахстаном.

- Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве обеспечит платформу для дальнейшего развития наших многогранных отношений, в том числе экономических связей.

Свои поздравления в адрес главы государства также направили Король Малайзии Султан Абдулла Риятуддин Аль-Мустафа Биллах, Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг, Президент Кипра Никос Анастасиадис, Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, Председатель Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафа Шентоп, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, Председатель Управления Мусульман Кавказа, сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде, Верховный патриарх Армении и Каталикос всех армян Гарегин II.

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