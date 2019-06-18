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Экс-президент Египта умер в суде

Он был осужден пожизненно.

Фото : vestikavkaza.ru18 июня 2019, 00:13

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси, пожизненно лишенный свободы, умер во время заседания суда в Каире. Мурси взял слово, выступил и скончался после того, как заседание было отложено.

Политику было 67 лет.

Мурси, отстраненный от власти в 2013 году, проходил обвиняемым по делу о шпионаже. В 2015-м бывшего главу государства и 16 его сторонников приговорили к смертной казни, но позднее наказание было заменено на пожизненное заключение, которое в Египте приравнивается к 25 годам. Сторона Мурси пыталась оспорить и это решение, но в 2017-м апелляционный суд Египта подтвердил данный вердикт.

Мухаммеда Мурси, одного из лидеров ассоциации "Братья-мусульмане", свергли с поста президента в результате военного переворота 3 июля 2013 года. Сейчас у власти в Египте находится президент Абдель Фаттах ас-Сиси. При нем в стране начались масштабные преследования исламистов (как радикальных, так и умеренных) и общее усиление военных и правоохранительных структур. "Братья-мусульмане" были запрещены, над членами ассоциации организованы судебные процессы.

После победы Мурси на президентских выборах 2012 года тогдашний глава Высшего конституционного суда Египта Фарук Султан назвал его "первым президентом Египта, демократично избранным египетским народом".

Источник: Лента.ру


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