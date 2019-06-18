Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Приквел "Голодных игр" анонсировали продюсеры

Сьюзан Коллинз написала новый роман.

Фото : кадр из фильма18 июня 2019, 01:57

Американская писательница Сьюзан Коллинз планирует выпуск приквела "Голодных игр" в мае 2020 года. Киностудия Lionsgate тесно сотрудничает с ней над фильмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на THR.

Представители киностудии думают о работе над очередным блокбастером по "Голодныи играм", так как создательница трилогии написала новый роман.

- Мы с нетерпением ждем выхода следующей книги Сюзанн. Мы общались с ней в процессе написания, а теперь рассматриваем совместную работу над фильмом, - сказал председатель группы Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк.

Действия нового романа развернутся за 64 года до старта оригинальной серии "Голодных игр" и будут приурочены к началу Десятых Игр.

В 2012 году вышел первый фильм из четырех блокбастеров по мотивам романов "Голодные игры", в котором главную роль Китнисс Эвердин исполнила Дженнифер Лоуренс. В фильмах также снимались Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон, Элизабет Бэнкс и др.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты