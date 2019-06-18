Зеленский захотел ужесточить антироссийские санкции
Глава государства выразил уверенность в том, что сможет принести мир в Украину дипломатическим путем.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал расширить и ужесточить антрироссийские санкции. Об этом он рассказал в интервью Bild, передает Lenta.ru.
По его словам, международные принудительные меры - единственный дипломатический способ воздействия на Москву. Глава государства также выразил уверенность в том, что он сможет принести мир в Украину дипломатическим путем.
Зеленский отметил, что санкции необходимо расширить и ужесточить, если они не оказывают желаемого влияния на политику России.
- Мы убеждены в том, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, - подчеркнул украинский лидер.
Глава государства заявил о желании сказать российскому коллеге Владимиру Путину, что Крым принадлежит Украине.
- Мы надеемся, что он скоро будет возвращен, - резюмировал он.
17 июня Зеленский назвал условия, при которых возможно продолжение переговоров в "нормандском формате". Он указал, что Киев пока не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском.
- Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь, - пояснил он.
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