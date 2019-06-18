В Риддере медведь съел шашлык отдыхающих

За последние годы популяция медведей в Восточном Казахстане возросла и насчитывает уже около трёх тысяч животных.

В пригороде Риддера на базу отдыха Громотуха заявился медведь. Косолапого ничуть не смутило присутствие людей, он с удовольствием полакомился шашлыком и другими продуктами отдыхающих, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Они все сняли происходящее на камеру мобильного телефона. Медведь вёл себя не агрессивно. Он не спеша снимал с шампуров мясо, а когда съел шашлык, зашёл на веранду и завершил трапезу оставленными с вечера продуктами.

Наевшись, косолапый покинул базу отдыха. Между тем, сотрудники лесного хозяйства заявили, что меры в отношении дикого зверя принимать всё же придётся. Совсем скоро на базах отдыха Риддера начнут работать детские оздоровительные лагеря, поэтому хищники представляют серьёзную угрозу. К слову, за последние годы популяция медведей в Восточном Казахстане возросла и насчитывает уже около трёх тысяч животных.

- В таких случаях появления медведя на территории населённого пункта, если он не реагирует ни на какие факторы. Грубо говоря нет у него страха. Он должен быть обездвижен, и вывезен в отдаленные места где его выпускают. Этим может заниматься областное Восточно-Казахстанское областное объединение охотников и рыболовов, Территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства, - рассказал охотовед КГУ Усть-Каменогорское лесное хозяйство Алексей Черепанов.

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