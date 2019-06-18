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Землетрясение произошло в Алматинской области

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Фото : kievtimes.ua18 июня 2019, 07:43

18 июня 2019 года в 02:34 Алматинского времени сейсмостанцией Алматы зарегистрировано землетрясение, без ощутимости в 77 км, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Эпицентр находился на юго-восток от Алматы на территории Кегенского района, Алматинской области в горной местности.

Энергетический класс – 8,9. Магнитуда MPV 4,1. Координаты 43 гр. 03 мин.северной широты, 77 гр. 83 мин. восточной долготы, глубина 15 км.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.


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