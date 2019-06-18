Утвержден обновленный перечень услуг ГОБМП и ОСМС

Процессы обслуживания населения в рамках новых пакетов будут апробированы в пилотном режиме уже осенью в одном из регионов Казахстана.

На заседании правительства утвержден перечень медуслуг, которые будут оказываться со следующего года в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС) и в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), передает корреспондент Zakon.kz.

- Разница между этими двумя пакетами заключается в следующем: пакет ГОБМП станет минимальным социальным стандартом для всего населения и будет включать в себя помощь при экстренных и неотложных состояниях, всеобщий охват первичной медико-санитарной помощи и контроль над заболеваниями, значимыми для всего общества. ОСМС охватит остальной перечень медпомощи, направленный на улучшение качества жизни каждого застрахованного и здоровье будущего поколения казахстанцев, - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

По его словам, при подготовке нового перечня ГОБМП была проведена полная ревизия услуг с целью их максимальной детализации и оптимизации.

- В период подготовки новых пакетов министерство провело большую работу с медицинским сообществом в течение полутора лет. Совместно обсуждались механизмы работы по пакетам: закупа, оплаты, мониторинга. Разъяснительная работа по этому направлению продолжится до конца года, но в целом готовность системы к внедрению последнего этапа системы ОСМС можно назвать высокой, - пояснил он.

Как добавил Биртанов, процессы обслуживания населения в рамках новых пакетов будут апробированы в пилотном режиме уже осенью в одном из регионов Казахстана.

- Это поможет выявить "узкие места" и решить обнаруженные проблемные вопросы к моменту полномасштабного запуска обслуживания населения в рамках ОСМС в 2020 году, - уточнил министр.

С 2020 года система начнет работать уже по всему Казахстану.

- В запланированном проекте бюджета на будущий год расходы на медицинскую помощь в рамках гарантированного объема медпомощи и пакета медицинского страхования составят 1 620 млрд тенге, - сообщил в свою очередь председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айбатыр Жумагулов.

В целом, как отмечалось на заседании, в ГОБМП - доступный всем жителям страны вне зависимости от их статуса в системе страхования, включены скорая медицинская помощь и санитарная авиация, экстренная стационарная помощь, паллиативная помощь. Наряду с этим при социально значимых заболеваниях, основных хронических заболеваниях будет доступна консультативно-диагностическая помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение, плановая и стационарная помощь, а также медреабилитация при туберкулезе.

В пакет ОСМС включены консультативно-диагностическая помощь, в том числе дорогостоящие лабораторные услуги, амбулаторное лекарственное обеспечение сверх ГОБМП, стационарозамещающая помощь и плановая стационарная помощь, за исключением случаев лечения в рамках ГОБМП, медицинская реабилитация и восстановительное лечение.

Напомним, что финансирование ГОБМП осуществляется Фондом социального медицинского страхования за счет республиканского бюджета, а медицинская помощь в системе ОСМС - за счет активов. На сегодня общая сумма взносов и отчислений по Казахстану составила 176,7 млрд тенге. Данные средства хранятся в Национальном банке и будут направлены на оплату медуслуг с 2020 года.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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