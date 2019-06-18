Осенью ОСМС пилотно протестируют в Карагандинской области

Акиматам всех регионов до октября этого года требуется решить все вопросы по обеспечению запуска ОСМС.

На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин поручил акимату Карагандинской области подготовить медорганизации к пилоту по внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, медобслуживание населения в рамках ОСМС будет апробировано в пилотном режиме этой осенью в одном из регионов Казахстана. По его словам, это поможет выявить "узкие места" и решить обнаруженные проблемные вопросы к моменту полномасштабного запуска обслуживания населения в рамках ОСМС в 2020 году.

В связи с этим глава кабмина дал профильному ведомству и акиматам соответствующие поручения.

- Для эффективного внедрения ОСМС будет запущен с 1 сентября пилотный проект в Карагандинской области. Поручаю министерству здравоохранения обеспечить запуск пилота. Акимату Карагандинской области подготовить свои медорганизации для работы в рамках пилотного проекта. Этот опыт необходимо транслировать во все регионы и учесть при полноценном запуске ОСМС со следующего года, - указал Мамин.

Также акиматам всех регионов до октября текущего года следует решить все вопросы по обеспечению запуска ОСМС.

- Усилить информационно-разъяснительную работу по ОСМС. Надо, чтобы каждый гражданин четко знал, какую медпомощь предоставляет государство бесплатно в качестве гарантии, как будет работать новая система ОСМС, - подчеркнул премьер.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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