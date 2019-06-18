Максат Скаков назначен внештатным советником Президента РК

С 2017 года он является заместителем акима Мангистауской области.

Назначен внештатный советник Президента РК, передает Zakon.kz.

- Распоряжением главы государства Скаков Максат Нурлыбекович назначен внештатным советником Президента Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

Скаков Максат Нурлыбекович родился в 1978 году. Окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата - учитель истории, основы право и экономики, Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова - государственное и местное управление, Йоркский Университет США - доктор "Философия - Экономических наук" (Ph.D).

Трудовой стаж:

· Воинская служба в Национальной гвардии Президента Республики Казахстан (1997-1999);

· Сотрудник органов внутренних дел Республики Казахстан (1999-2001);

· Сотрудник Службы охраны Президента Республики Казахстан (2001-2003);

· Заместитель начальника Управления, Департамента молодежной политики Министерства культуры Республики Казахстан (2003-2005);

· Главный специалист Министерства образовании и науки Республики Казахстан (2005);

· Заместитель директора Индивидуальной торгово-предпринимательской палаты (2005-2006);

· Вице-президент Индивидуальной торгово-предпринимательской палаты (2006-2007);

· Офицер Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2007);

· Советник премьер-министра Республики Казахстан (2007-2012);

· Председатель Комитета по языкам Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2012-07.2014);

· Председатель Комитета по развитию языков и общественно-политических работ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (07.2014-2015);

· Старший помощник по особо важным поручениям генерального прокурора Республики Казахстан (2015-2017);

· Заместитель акима Мангистауской области (с 2017).

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