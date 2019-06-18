Глава МОН о коррупции: Проанализируем все лазейки

Министр рассказал, что планируют открыть проектный офис для противодействия коррупции.

Борьба с коррупцией будет одним из приоритетов в работе министерства. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Глава государства одним из приоритетов поставил вопрос борьбы с коррупцией. Мы планируем открыть проектный офис именно для этого направления работы. Будем анализировать все наши нормативно-правовые акты, возможности и лазейки, чтобы принять превентивные меры, - сообщил Аймагамбетов.

Он добавил, что борьба с коррупцией - один из приоритетов работы министерства.

- Я как новый министр считаю, что это один из важнейших вопросов. Более того, мы сейчас пересматриваем стратегию своей работы по борьбе с коррупцией. Важно не там, когда уже поймали. Именно вопрос в определенных нормативных правовых пробелов. Они в том числе в большинстве случаев являются причинами коррупционных нарушений, - объяснил глава МОН.

Также, по его словам, в ведомстве есть планы по созданию специальных мониторинговых групп, куда они включат общественность, представителей неправительственных организаций и СМИ.

6 июня стало известно, что в Нур-Султане арестована вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева. Накануне стало известно, что Нацбюро проводит в отношении главы Национального центра тестирования.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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