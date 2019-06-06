Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева

Арест санкционирован по 2 августа.

В Нур-Султане арестована вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе столичного суда.

- Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Суханбердиевой Эльмиры, - сообщили в суде.

Арест санкционирован по 2 августа.

Накануне стало известно, что Нацбюро проводит расследование в отношении вице-министра образования и науки РК, имени подозреваемого не сообщали.

Эльмира Суханбердиева родилась в 1971 году. Трудовой стаж начинала с учителя истории в средней школе в городе Шевченко. В разные годы работала директором средней школы № 7 Илийского района Алматинской области, школы-лицея №60 Астаны, руководителем Управления образования Астаны. Пост вице-министра образования и науки РК занимает с апреля 2016 года, с перерывом на отпуск по уходу за ребенком.

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