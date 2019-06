Раскрыт секрет самого популярного фото в Instagram. Вы можете также!

Рекордная фотография яйца, быстро набравшая десятки миллионов лайков, стала ярким показателем того, как можно разговаривать с аудиторией, породило диалог.

Независимый фотограф и экспериментатор из Нью-Йорка Джон Смок работал с Associated Press и SIPA Press, The New York Times Magazine, Paris Match, а теперь прибыл в Алматы на фестиваль Go Viral 2019, чтобы поделиться своим опытом и показать алматинцам и гостям города, что делать удачные фото- не так сложно. В эксклюзивном интервью корреспонденту Zakon.kz Джон Смок раскрыл все секреты популярности в Instagram и поделился простыми технологиями, как сделать самый лучший снимок.

- Изменилась ли фотография за последнее время? Или все еще работают каноны ХХ века?

- Фотография изменяется под влиянием социальных сетей. Сфера фотосъемки поменялась. Раньше вы смотрели на фотографию, наслаждались ею, могли увидеть какой-то подтекст, заложенный фотографом, но обратная связь от этой фотографии все равно была ограничена, не было социальной изюминки. С появлением соцсетей, в том числе Instagram, фотография стала языком общения, а не просто произведением искусства.

- Фото куриного яйца, которое появилось в аккаунте @world_record_egg в самом начале 2019 года, собрало более 53 миллионов лайков в социальной сети Instagram и побило предыдущий мировой рекорд — фотографию дочери модели Кайли Дженнер. Как вы думаете, в чем секрет такой популярности?

- Рекордная фотография яйца, быстро набравшая десятки миллионов лайков, стала ярким показателем того, как можно разговаривать с аудиторией, породило диалог. Один из секретов яйца в том, что оно является простым символом, понятным каждому, это универсальная и простая фотография объединила людей по всему миру. Другой секрет популярности яйца – все знаменитости, спортсмены, правительства имеют миллионы подписчиков, а яйцо символизирует простых людей, у кого нет армии подписчиков.

Этот кейс показал, что даже обычное яйцо может набрать аудиторию больше, чем у Кайли Дженнер, и на этом примере мир увидел, что каждый может включится в эту игру за аудиторию и выиграть. И, конечно же, сама фотография яйца сделана очень профессионально.

Это просто яйцо на белом фоне, но снимок выглядит профессионально. Если бы это была бы яичница-глазунья, или в другом формате, то оно бы не стало таким популярным. Но сам факт, как профессионально сделали фотографию яйца, привлек внимание людей.

- Что быстрее наберет популярность в Instagram- видео или фото?

- Instagram это очень жизненная социальная история, но индустрия сейчас больше верит в видео, поэтому оно популярнее. Каждый раз люди находят фотографии чем-то устаревшим, уходящим в прошлое, но фотография снова и снова возвращается, после ухода в сторонку опять набирает популярность, потому что сделать качественное видео очень сложно, это дорого и требует усилий, а фото, на мой взгляд, никогда не потеряет популярность и не уйдет в анналы истории. Есть мнение, что Instagram сильно зависит от лайков, потому что люди конкурируют между собой за заветные сердечки от подписчиков, но здесь можно поспорить. Лайки- это инструмент диалога, но не конкуренция.

- В своей презентации вы показали примеры удачных фотографий, которые гарантированно станут популярными. Но все они сделаны профессиональными фотографами. А может ли простой человек научить делать хорошие снимки?

- Достаточно знать инструменты. Например, вы не говорили по-казахски, по-русски или по-английски с рождения, но постепенно научились, не только в школе, но и в разговоре с другими людьми. Также и в фотографии можно применять аналогичный подход, наблюдать, как снимают профессионалы, познавать элементарные правила хорошего снимка, прийти к тому, чтобы научиться выражать свои мысли через качественную фотографию, а не просто снимать, выкладывать и надеяться, что кому-то понравится. Важно сформулировать посыл, которым вы хотите поделиться с аудиторией, понять, что вы хотите сказать людям своим снимком. Если выкладывать снимки без смысла, без сообщения, да еще и сделанные как попало, они не станут такими популярными.

- Известно, что фотографии котиков всегда пользуются популярностью. Как вы думаете, с чем это связано?

- Это связано с подсознательной любовью человека к умиротворению, приятным ощущениям. Котики – универсальный символ умиления, люди, желающие сделать свою страницу постоянной, продвигать ее, для набора аудитории используют фишки, публикуя милые фотографии с кошками или собачками, они нравятся всем. Также как с визуализацией яйца, фото со своим котенком, песиком означает, что вы зовете подписчиков на диалог, всем будет интересно узнать, как зовут вашего питомца, гладкая ли у него шерстка, потому что подсознательно хотят испытать те же приятные чувства, что и вы на фото.

Диалог - это самое главное в любых фотографиях, и фото домашних питомцев- идеальный пример. Домашние животные, маленькие дети, выложенные в Instagram, позволяют нам выразить свои чувства, подарить людям эмоции. Социальные медиа влияют на то, что мы чувствуем, и мы с помощью таких снимков можем рассказать людям о своем настроении.

Например, если вам грустно, вы можете просто выложить снимок с грустным котиком, и всем будет понятно, что у вас на душе. Используя такие инструменты, мы передаем свой внутренний мир.

- Стоит ли в Instagram подписывать фотографии длинными текстами? Или в этой соцсети нужно делать акцент на фото.

-Я люблю изображения, но это не значит, что их вообще не надо подписывать. Тем более, что это можно сделать не только словами, но и эмоджи, смайликами. Каждый выбирает свой стиль. К примеру, знаменитый американский Instagram-фотограф и журналист Рэди Рой любит писать под фото целые истории, у него получаются «полотенца» на 200-300 слов. Некоторые критикуют его за это, но его поэмы дополняют снимок, рассказывают предысторию фото, подписчики с большим удовольствием читают текст. Поэтому если у вас на фото не самый богатый пейзаж, то вам нужно решить, как вы себя позиционируете, и как вам удобно выражать свои мысли.

- В Instagram немало фотографий очень легко одетых девушек, которые, понятное дело, сразу становятся очень популярными. Но фото мужчин, скажем, с красивым накаченным торсом, все равно проигрывают в популярности. Как вы считаете, с чем это связано?

- Эта тенденция возникла очень даже задолго до появления Instagram. Так заложено природой: мужчины больше реагируют на визуализацию красоты противоположного пола. Для женщин это не так важно. Здесь Instagram просто подчиняется законам природы.

- Когда ведешь свою страничку в Instagram, нужно выбрать определенную тематику и постоянно ее развивать во всех своих постах, или можно выкладывать все подряд?

-Мне кажется, очень важно создать свое сообщество, понять, для какой аудитории вы все выкладываете. Важно знать о некоторых связанных вещах, таких как тренды, но такая популярность будет временной, и спустя время все откатится назад. Есть множество примеров, как люди тратят много сил, энергии, у них есть своя методика ведения страницы в Instagram, они пишут на темы, важные для их сообщества, аудитории, и становятся успешными в этой соцсети.

- Заприметили ли для себя пейзажи в Алматы? Что бы вы хотели выложить в своем Instagram из увиденного здесь?

- К сожалению, у меня не так много времени здесь, чтобы прогуляться по городу. Я нахожусь в отеле и здесь, на фестивале. Мне очень понравилась архитектура этого исторического здания КБТУ (бывший Дом правительства на Старой площади Астана в Алматы- Авт.), где проходит GoViral. Я бы хотел узнать Алматы поближе, и планирую на следующий год вернуться как турист и сделаю красивые фотографии.

- Если человек любит путешествовать по миру один и хочет сфотографироваться на фоне достопримечательностей, то что вы ему посоветуете: делать селфи с Эйфелевой башней, например, или попросить других людей сфотографировать его возле этой башни?

-Я живу в Нью-Йорке, где бывает множество туристов, и постоянно вижу людей, которые делают и то, и другое. Мне кажется, выбор способа фотографирования зависит от того, что вы собираетесь делать потом с этими фотографиями позже. То же самое с видео. Задайтесь вопросом: вы делаете фотографию чего-то или о чем-то? Не забывайте, что фотография – это язык общения, и если вы хотите рассказать историю о каком-то месте, или о случившемся с вами, то это непросто, придется постараться. Но можно сделать снимок для себя, на память, и пусть это будет селфи или вы попросите кого-то, не важно, в этом ничего плохого нет.

Примеры удачных фотографий, рассказывающих историю, вызывающих на диалог:

Сравнение прошлого и настоящего

Контраст

Новый взгляд на привычные достопримечательности

Текст+фото

Сообщение людям

